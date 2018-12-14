Американські інкасатори загубили гроші на дорозі [ Редактировать ]
Гроші - просто на дорозі. В американському штаті Нью-Джерсі сталася низка ДТП через розкидані по шосе долари. Вони випали з інкасаторської машини.
Аби встигнути підібрати купюри, водії зупинялися посеред дороги та кидали свої автівки. Це призвело до кількох аварій та виникнення заторів.
Правоохоронці закликали людей повернути зібрані на дорозі банкноти. Деякі сумлінні американці відгукнулися на заклик і принесли знайдені гроші до відділку.
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