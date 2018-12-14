Сенат США закликав покарати вбивць журналіста Джамаля Хашоґджі [ Редактировать ]
Сенат США звинуватив саудівського принца-наступника у смерті журналіста Джамаля Хашоґджі. У схваленій сенаторами резолюції уся відповідальність за жорстоке вбивство покладена на Мухаммеда ібн Салмана.
Сенатори закликали уряд Саудівської Аравії притягти до відповідальності винних, хто б вони не були. Тепер документ має схвалити Палата представників, після чого резолюцію передадуть на підпис президентові Трампу.
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