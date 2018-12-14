Бондарь вошел в топ-100 влиятельных украинцев [ Редактировать ]
Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" и лидер партии "Відродження" Виктор Бондарь впервые вошел в рейтинг влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус". Об этом сообщает пресс-служба партии. Сообщается, что Виктор Бондарь занял 58 место в рейтинге в категории "Стратеги".
Как отмечается, по данным издания, политическая карьера Бондаря развивалась стремительно и преимущественно в органах исполнительной власти. В период с 2000-го до 2005 года он успел поработать как в Верховной раде, так и в Кабинете министров. Сначала занимал должность первого заместителя министра транспорта и связи в 2005 году, а уже менее чем через год возглавил Министерство транспорта.
Карьеру народного депутата Виктор Бондарь начал 2012 года. В парламенте 8-го созыва вошел в состав руководителей депутатской группы "Партия "Відродження" как сопредседатель наравне со вторым сопредседателем политической силы Виталием Хомутынником.
"В 2018 году политик отличился своими голосованиями в парламенте. Виктор Бондарь не голосовал за государственный бюджет на 2109 год, также не поддержал указ президента о введении в Украине военного положения", - цитирует пресс-служба информацию журнала "Фокус".
по теме
Повышение тарифов: партия "Відродження" призывает объединиться ради спасения украинцев
Виктор Бондарь призвал представителей всех парламентских фракций и групп наконец-то поддержать проект постановления о проведении аудита обоснованности цен и тарифов на ЖКХ
Партия "Відродження" требует выплатить долги по зарплатам шахтерам – Бондарь
Депутатская группа "Партия "Відродження" требует выплатить задолженность по зарплатам перед украинскими шахтерами, которая превысила 1,1 млрд гривен.
Для освобождения украинских моряков нужны прямые переговоры с Россией - Юрий Бойко
Комментируя ситуацию с украинскими моряками, которые попали в российский плен в результате инцидента в Азовском море, Бойко отметил, что их освобождения можно добиться только путем прямых переговоров
На Донбассе разминировали важнейший водопровод (видео)
В штабе Операции Объединенных сил показали, как военнослужащие разминируют водопровод Северский Донец - Донбасс
Счетная палата подтвердила справедливость требований "Відродження" об усилении соцзащиты чернобыльцев
Размеры выплат всех видов государственной помощи для чернобыльцев устарели и не соответствуют Закону Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы"