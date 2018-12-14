В пятницу, 14 декабря, правительственная газета "Урядовий кур'єр" опубликовало постановления с новыми тарифами на отопления и горячее водоснабжение для 26 поставщиков в разных городах Украины.

Броварытепловодоэнергия

отопление - 1479,01 грн/Гкал или 35,01 грн за 1 кв. м

вода - 87,62 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 81,02 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Ивано-Франковсккоммунэнерго

отопление - 1312,11 грн/Гкал или 32,28 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 25760,36грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа)

вода - 82,83 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 76,29 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Зализнычтеплоэнерго (Львов)

отопление - 1417,92 грн/Гкал или 31,03 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 32607,35грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа)

вода - 94,11 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Краматорсктеплоэнерго

отопление - 1590,89 грн/Гкал или 47,94 грн за 1 кв. м

вода - 96,25 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 89,01 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Криворожтеплосеть

отопление - 1701,19 грн/Гкал или 80,04 грн за 1 кв. м

Львовтеплоэнерго

отопление - 1468,11 грн/Гкал или 32,15 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 23913,23грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа)

вода - 95,26 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,86 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Мелитопольские тепловые сети

отопление - 1322,17 грн/Гкал или 31,47 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 24076,94грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа)

Николаевоблтеплоэнерго

отопление - 1482,50 грн/Гкал или 39,21 грн за 1 кв. м

вода - 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Николаевская тепоэлектроцентраль

отопление - 1524,04 грн/Гкал или 37,71 грн за 1 кв. м

вода - 98,95 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 91,44 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Городские тепловые сети (Запорожье)

отопление - 1481,07 грн/Гкал или 34,56 грн за 1 кв. м

вода - 87,33 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,74 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Облтеплокоммунэнерго (Чернигов)

отопление - 1737,61 грн/Гкал или 41,02 грн за 1 кв. м

вода - 103,48 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 95,72 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Полтаватеплоэнерго

отопление - 1596,93 грн/Гкал или 35,78 грн за 1 кв. м

вода - 96,71 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 89,54 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Сумытеплоэнерго

отопление - 1559,67 грн/Гкал или 43,48 грн за 1 кв. м

вода - 91,37 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 84,42 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Теплоэнерго (Днепр)

отопление - 1579,51 грн/Гкал или 43,80 грн за 1 кв. м

вода - 97,39 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,19 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Харьковские тепловые сети

отопление - 1539,50 грн/Гкал или 39,38 грн за 1 кв. м

вода - 93,22 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 86,32 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Шотскинское предприятие Харьковэнергоремонт

отопление - 1616,02 грн/Гкал или 44,27 грн за 1 кв. м

вода - 93,73 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 86,54 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Винницагортеплоэнерго

отопление - 1375,27 грн/Гкал или 35,24 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 30464,22 грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа)

вода - 90,10 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 83,27 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Гортепловодэнергия (Хмельницкий)

отопление - 1597,73 грн/Гкал или 52,80 грн за 1 кв. м

вода - 95,32 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,38 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Ровнотеплоэнерго

отопление - 1795,53 грн/Гкал или 42,73 грн за 1 кв. м

вода - 105,78 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 97,78 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Хмельницктеплокоммунэнерго

отопление - 1480,92 грн/Гкал или 33,85 грн за 1 кв. м

вода - 87,59 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,95 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Черкасское химволокно

отопление - 1423,76 грн/Гкал или 35,64 грн за 1 кв. м

вода - 85,05 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 78,61 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Черкассытеплокоммунэнерго

отопление - 1606,05 грн/Гкал или 38,40 грн за 1 кв. м

вода - 94,49 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,26 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Евро-Реконструкция (Киев)

отопление - 1341,53 грн/Гкал или 35,67 грн за 1 кв. м

вода - 80,28 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 74,22 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Технова (Чернигов)

отопление - 1598,94 грн/Гкал или 42,23 грн за 1 кв. м

вода - 95,23 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Белоцерковтеплосеть

отопление - 1550,83 грн/Гкал или 39,66 грн за 1 кв. м

вода - 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Комэнергосервис (Днепр)

отопление - 781,27 грн/Гкал или 20,36 грн за 1 кв. м

вода - 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)

Ранее мы писали о том, что цены на электроэнергию в Украине повысили.