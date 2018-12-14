Отопление и горячая вода: опубликованы новые тарифы [ Редактировать ]
В пятницу, 14 декабря, правительственная газета "Урядовий кур'єр" опубликовало постановления с новыми тарифами на отопления и горячее водоснабжение для 26 поставщиков в разных городах Украины.
Броварытепловодоэнергия
- отопление - 1479,01 грн/Гкал или 35,01 грн за 1 кв. м
- вода - 87,62 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 81,02 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Ивано-Франковсккоммунэнерго
- отопление - 1312,11 грн/Гкал или 32,28 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 25760,36грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа)
- вода - 82,83 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 76,29 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Зализнычтеплоэнерго (Львов)
- отопление - 1417,92 грн/Гкал или 31,03 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 32607,35грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа)
- вода - 94,11 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Краматорсктеплоэнерго
- отопление - 1590,89 грн/Гкал или 47,94 грн за 1 кв. м
- вода - 96,25 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 89,01 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Криворожтеплосеть
- отопление - 1701,19 грн/Гкал или 80,04 грн за 1 кв. м
Львовтеплоэнерго
- отопление - 1468,11 грн/Гкал или 32,15 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 23913,23грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа)
- вода - 95,26 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,86 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Мелитопольские тепловые сети
- отопление - 1322,17 грн/Гкал или 31,47 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 24076,94грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа)
Николаевоблтеплоэнерго
- отопление - 1482,50 грн/Гкал или 39,21 грн за 1 кв. м
- вода - 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Николаевская тепоэлектроцентраль
- отопление - 1524,04 грн/Гкал или 37,71 грн за 1 кв. м
- вода - 98,95 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 91,44 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Городские тепловые сети (Запорожье)
- отопление - 1481,07 грн/Гкал или 34,56 грн за 1 кв. м
- вода - 87,33 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,74 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Облтеплокоммунэнерго (Чернигов)
- отопление - 1737,61 грн/Гкал или 41,02 грн за 1 кв. м
- вода - 103,48 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 95,72 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Полтаватеплоэнерго
- отопление - 1596,93 грн/Гкал или 35,78 грн за 1 кв. м
- вода - 96,71 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 89,54 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Сумытеплоэнерго
- отопление - 1559,67 грн/Гкал или 43,48 грн за 1 кв. м
- вода - 91,37 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 84,42 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Теплоэнерго (Днепр)
- отопление - 1579,51 грн/Гкал или 43,80 грн за 1 кв. м
- вода - 97,39 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,19 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Харьковские тепловые сети
- отопление - 1539,50 грн/Гкал или 39,38 грн за 1 кв. м
- вода - 93,22 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 86,32 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Шотскинское предприятие Харьковэнергоремонт
- отопление - 1616,02 грн/Гкал или 44,27 грн за 1 кв. м
- вода - 93,73 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 86,54 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Винницагортеплоэнерго
- отопление - 1375,27 грн/Гкал или 35,24 грн за 1 кв. м (условно-изменяемая часть тарифа) и 30464,22 грн/Гкал/год (условно-постоянная часть тарифа)
- вода - 90,10 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 83,27 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Гортепловодэнергия (Хмельницкий)
- отопление - 1597,73 грн/Гкал или 52,80 грн за 1 кв. м
- вода - 95,32 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,38 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Ровнотеплоэнерго
- отопление - 1795,53 грн/Гкал или 42,73 грн за 1 кв. м
- вода - 105,78 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 97,78 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Хмельницктеплокоммунэнерго
- отопление - 1480,92 грн/Гкал или 33,85 грн за 1 кв. м
- вода - 87,59 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,95 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Черкасское химволокно
- отопление - 1423,76 грн/Гкал или 35,64 грн за 1 кв. м
- вода - 85,05 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 78,61 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Черкассытеплокоммунэнерго
- отопление - 1606,05 грн/Гкал или 38,40 грн за 1 кв. м
- вода - 94,49 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 87,26 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Евро-Реконструкция (Киев)
- отопление - 1341,53 грн/Гкал или 35,67 грн за 1 кв. м
- вода - 80,28 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 74,22 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Технова (Чернигов)
- отопление - 1598,94 грн/Гкал или 42,23 грн за 1 кв. м
- вода - 95,23 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 88,11 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Белоцерковтеплосеть
- отопление - 1550,83 грн/Гкал или 39,66 грн за 1 кв. м
- вода - 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Комэнергосервис (Днепр)
- отопление - 781,27 грн/Гкал или 20,36 грн за 1 кв. м
- вода - 87,27 грн за 1 куб. м (с полотенцесушителем) и 80,73 грн за 1 куб. м (без полотенцесушителя)
Ранее мы писали о том, что цены на электроэнергию в Украине повысили.
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