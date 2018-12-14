Королева сурово отчитала Меган Маркл [ Редактировать ]
Королева Британии Елизавета II вызвала к себе Меган Маркл и сурово ее отчитала, пишут "Факты" со ссылкой на западные СМИ. По словам инсайдера, личный секретарь королевы организовал встречу Ее Величества с беременной герцогиней Сассекской.
"Это был настоящий выговор… Королева сказала Меган, что она "уничтожает Гарри", становясь между ним и его братом Уильямом с его женой Кейт. Никто во дворце еще не видел королеву в таком гневе!" - сообщает источник.
Встреча королевы с герцогиней произошла на фоне сообщений о вражде между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, в том числе о том, что Меган довела Кейт до слез, а также о том, что она грубо обошлась с помощниками герцогини Кембриджской. После этого Кейт заявила, что такое поведение неприемлемо. Гарри и Меган сейчас готовится к переезду из Кенсингтонского дворца, где они жили по соседству с Кейт и Уильямом, в загородное имение Фрогмор-хаус.
Инсайдер отметил, что все надеялись, что семьи братьев будут жить в гармонии, однако они становятся лишь все более отстраненными. Для Маркл установили новые правила, в число которых входит не расстраивать Кейт и Уильяма, а также их сотрудников. Меган была ошарашена, но покинула королеву с гордо поднятой головой, добавил источник.
Супруга принца Гарри постоянно находится в центре скандалов после их свадьбы. Ранее Елизавета II запретила Маркл носить российские изумруды.
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