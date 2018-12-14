Объем мирового долга достиг рекорда - МВФ [ Редактировать ]
Объем государственного и частного долга в мире в прошлом году достиг рекордных $184 трлн. Как сообщается в обзоре Международного валютного фонда, это эквивалентно 225% глобального валового внутреннего продукта.
В среднем мировой долг в настоящее время превышает $86 тысяч при перерасчете на человека, что более чем в 2,5 раза превышает средний доход в расчете на душу населения.
В тройку крупнейших мировых заемщиков входят США, Китай и Япония. На эти страны приходится более половины объема глобальных долгов, что превышает их долю в общемировом производстве, отмечается в сообщении фонда.
МВФ учитывает в своих расчетах данные из 190 государств.
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