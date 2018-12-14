13 декабря в одной из квартир многоэтажки на улице Богдана Хмельницкого мужчина набросился на 13-летнего мальчика. Ребенок сам позвонил в полицию и рассказал, что его избил отчим, пишет "Информатор".

Когда патрульные приехали на место, то сперва услышали шум, доносящийся из квартиры, а после увидели мужчину и мать малыша. Они ссорились и было очевидно, что оба находятся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме пострадавшего мальчика, в квартире находились его два младших брата - 11 и 5 лет. По словам старшего, отчим поднимает руку как на него, так и на его братьев далеко не первый раз.

С ними также живет бабушка, но из-за группы инвалидности прийти в отделение полиции и написать заявление она не может физически. Медики осмотрели всех детей, однако старшего решили госпитализировать в областную детскую больницу на Комической. Обидчика же полицейские задержали и доставили в Индустриальное отделение полиции.

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