Ученые из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что средиземноморская диета является самой безопасной и полезной для женщин. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты провели эксперимент с участием 25 тысяч девушек, который длился 12 лет, пишет издание "Экономические новости".

Результаты исследования показали, что диеты у дам снижается риск сердечно-сосудистых недугов. В ходе эксперимента выяснилось, что средиземноморская диета оказывает неоценимое влияние на женский организм. Медики настоятельно рекомендуют девушкам во время первого приема пищи употреблять яичницу с овощами, в которую допускается добавлять курятину и рыбу.

Днем нужно включить в рацион печеный картофель, вермишель из твердых сортов пшеницы, бобовые. В течение суток разрешается делать перекусы, основу которых должны составлять овощи и фрукты. Благодаря таким нехитрым методам женщина получит стройную фигуру и здоровье. Медики советуют регулярно придерживаться данной диеты и тогда не нужно будет обращаться за помощью в больницу из-за жалоб на сердце.

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