Иногда в жизни любого человека происходит застой, который можно побороть, если начать действовать. Но у каждого человека на это свои причины. "Сегодня" представляет вашему вниманию самые возможные причины того, что провоцирует застой в жизни каждого знака зодиака.

1. Овен. Вы останавливаетесь, когда теряете к чему-либо интерес

Вы полны энтузиазма и энергии, а потому летите навстречу своим целям, хватаясь за любые возможности. Но ровно до того момента, пока вы не потеряете к этому интерес, и вам не станет скучно. Вы попросту не умеете быть терпеливым рассудительным человеком.

2. Телец. Вы слишком боитесь покинуть свою зону комфорта

У вас есть представление о том, чего вы хотите, и это абсолютно нормально. Проблема в том, что если вы хотите что-то, что заставляет вас покинуть зону комфорта, тогда вы останавливаетесь и отказываетесь от своего желания, предпочитая остаться в своем собственном маленьком коконе.

3. Близнецы. У вас проблемы с принятием решений

Вы всегда рады впитывать новые знания (даже абсолютно вам не нужные), однако задействовать их на практике совсем не спешите, поскольку вам сложно принимать решения о том, что нужно делать, и от чего отказаться. Мысль о выборе сразу заводит вас в тупик, и вы переходите в состояние полного застоя.

4. Рак. Вы выбираете покой и стабильность, а не то, что действительно хотите

Вы не просите многого от жизни, а просто желаете спокойно сидеть в своей уютной норке. Потому вы сознательно выбираете застой, а не то, что хотело бы ваше сердце. Вы стремитесь к полной безопасности и не особо жаждете прогресса.

5. Лев. Вы слишком заботитесь о чужом мнении

Вы сильный, активный и энергичный человек, и трудно представить, чтобы вы когда-либо испытывали застой в жизни. И все же, хотя вы независимы и способны позаботиться о себе сами, вы склонны позволять чужому мнению мощно влиять на вас.

6. Дева. Вы постоянно во всем сомневаетесь

Вы хотите, чтобы все было идеально хорошо, а потому вечно раздосадованы и недовольны своими действиями – и в результате топчетесь на месте, стараясь добиться идеальных результатов. Ваш голос разума постоянно накручивает вас, нашептывая вам, что вы несовершенны.

7. Весы. Ваша потребность в гармонии превыше всего

Желание достичь гармонии и справедливости весьма похвально, но вы не должны позволять ему диктовать то, как вам жить. Вы не рискуете что-либо предпринимать, так как боитесь нарушить равновесие, обидеть кого-то или вызвать противоречия и разногласия.

8. Скорпион. Вы неизменно хотите того, что получить не можете

Вы, как правило, всегда охотитесь за тем, чего у вас нет, и тратите все свое время на погоню за вожделенными вещами, объектами, людьми. Ставить себе цели – это здорово, но ваши постоянные поиски чего-то невозможного приносят обратный эффект и заставляют вас бегать по кругу.

9. Стрелец. Вы не умеете воспринимать вещи серьезно и ответственно

Вы, безусловно, беззаботный и оптимистичный человек, и этим привлекаете людей. Но иногда в жизни вещи нужно воспринимать немного более серьезно и по-взрослому, а не как безответственное дитя, старающееся ускользнуть от любых обязательств.

10. Козерог. Вы слишком сильно давите на себя, чтобы добиться успеха

Когда речь идет о достижения целей, мало кто может по-настоящему конкурировать с вами. Трудно представить, что у вас может быть застой в жизни, учитывая ваш трудоголизм. Однако вы склонны слишком сильно давить на себя, чтобы преуспеть и стать лучше всех.

11. Водолей. Вы ставите себе цели, но затем нередко отказываетесь от них

У вас есть много идей и возможностей. Вы действительно можете добиться неимоверных результатов, но, увы, чаще всего вы довольствуетесь тем, что позволяете идеям оставаться идеями, а не превращаете их в реальность, а потому постоянно топчетесь на месте.

12. Рыбы. Вы предпочитаете всегда оставаться эмоционально отстраненными

Вы слишком уязвимы и чувствительны, потому склонны закрываться и залегать на дно, чтобы не сталкиваться с реальностью и не плыть вперед. Именно это и мешает вашему развитию в жизни, поскольку вы обожаете позицию страуса, прячущего голову в песок.

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