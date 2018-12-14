В пятницу, 14 декабря, в Киеве микроавтобус протаранил вход в зоомагазин. Инцидент произошел на улице Антоновича, сообщает корреспондент podrobnosti.ua.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины аварии устанавливаются.

Фото: Подробности

На снимках видно, что у автомобиля сильно пострадал бампер. На место прибыли сотрудники полиции.

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