При выборе осветительных приборов для улицы все больше потребителей отдают предпочтение LED прожекторам. Эти стильные решения отличаются длительным сроком службы, эргономичностью, экономичностью. К тому же, доступны в большой вариативности моделей, размеров, цветов, форм. Какими критериями пользоваться для покупки лучшего led прожектора? Ошибиться будет сложно, если знать важные нюансы.

Критерии выбора "правильного" led прожектора

Первый вопрос, на который следует ответить будущему владельцу нового светильника – где и в каких целях будет использоваться прибор? В ассортименте продукции производителей представлен широкий ряд led прожекторов уличного освещения, для размещения на складах, в производственных помещениях, ангарах, цехах, концертных залах, на стадионах. Модели, представленные в каталогах магазинов, отличаются мощностью, цветовой температурой, размерами, типом крепления, уровнем защиты и еще немалым числом параметров. Попробуем разобраться, в каких случаях какие задачи должен помочь решить прожектор.

От места установки led прожектора будут непосредственно зависеть требования к его устойчивости к влаге, температуре, уровень пылезащищенности, ударопрочности. Если планируется разместить светильник в помещении – высокие показатели по перечисленным критериям не столь важны. Если же цель покупки – приобретение уличного осветительного прибора – стоит сделать выбор в пользу более прочных и устойчивых к воздействиям моделей. От того, решение каких осветительных задач возложено на прибор, зависит выбор модели по параметрам цветопередачи, рассеивания света. Модификации с высоким уровнем цветопередачи понадобятся для освещения двора, рекламных конструкций, магазинов. Более "слабые" модели подойдут для установки на парковках, возле гаражей и т.д. Угол рассеивания до 1000 позволит сделать красивые акценты при создании архитектурной подсветки. Для освещения площадки большой площади понадобится прибор с большим углом рассеивания. В зонах отдыха людей и возле жилых домов лучше использовать светильники теплого спектра. Приборы с дневным или холодным светом больше подойдут для освещения улиц, стадионов, строительных площадок, производственных помещений. Не стоит переплачивать за те функции, которые вам не нужны. Прожектор с датчиком движения, регулятором яркости и интенсивности света, цветными линзами обойдется покупателю дороже простой модели. Изучите варианты крепления led прожекторов. В модельном ряде светильников многих производителей присутствуют варианты с крепежами универсального типа, а также те, которые инсталлируются на стену, в пол или потолок. Многие прожекторы работают от стандартной сети 220Вт, но при желании можно купить led прожектор на солнечных батареях, для низковольтных сетей. Размеры и форма светильника важны, если планируется размещение прожектора в ограниченном пространстве. В других случаях выбор зависит только от эстетических предпочтений владельца и особенностей дизайна (также как и цвет прибора).

Помимо вышеперечисленных характеристик важно продумать один из важнейших моментов – какой мощности купить прожектор? Выбирайте в зависимости от совокупности факторов – места размещения, особенностей освещаемого пространства, требований к уровню освещенности.

Информацию предоставили: evrosvet.com.ua.