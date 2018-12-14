Рождественский пост пройдет с 28 ноября 2018 года по 6 января 2019-го. В течение сорока дней церковный устав запрещает верующим употреблять любые продукты животного происхождения.

Икра из овощей готовится без добавления сливочного масла, поэтому идеально подходит для постного питания. Ее можно подавать вместе с тостами, лавашом или цельнозерновыми хлебцами.

Икра из свеклы

Ингредиенты:

- 1 крупная свекла

- 1 крупная морковь

- 1 крупная луковица

- 1 ст.л. томатной пасты

- 2 ст.л. растительного масла

- ½ ч.л. лимонного сока

- соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

- Все овощи почистить и хорошо помыть.

- Натереть свеклу на морковь на крупной терке, лук измельчить.

- Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить лук до прозрачности. Когда он станет мягким, добавить морковь и свеклу. Готовить, все время помешивая, на среднем огне в течение 5 минут.

- Добавить томатную пасту, соль, черный перец, влить лимонный сок. Готовить еще 5-7 минут. Снять с огня и дать остыть.

Постная грибная икра с овощами

Ингредиенты:

- 300 г шампиньонов

- 400 г моркови

- 1 маленький соленый огурец

- 200 г лука

- 120 г побегов молодой спаржи (можно заменить стручковой фасолью)

- 3 дольки чеснока

- черный молотый перец

- молотый кайенский перец

- соль

- 1/3 стакана растительного масла

Рецепт приготовления:

- Лук очистить и нарезать небольшими кубиками. Грибы произвольно нарезать. Морковь очистить и нарезать кружками. Спаржевые побеги разрубить на 4 части. Чеснок мелко порубить.

- Спаржу отварить в подсоленной воде в течение 2 минут, промыть под холодной проточной водой. Морковь тоже отварить до готовности и промыть. Откинуть овощи на сито.

- Налить в сковороду половину масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить оставшееся масло и грибы, готовить до испарения жидкости.

- Добавить отварную морковь, спаржу и мелко порезанный соленый огурец. Посолить, поперчить по вкусу. Готовить около минуты, помешивая. Остудить.

- Измельчить все ингредиенты с помощью блендера. Готовую закуску подавать вместе с хлебом.

Морковная икра

Ингредиенты:

- 1 кг моркови

- 500 г лука

- 1 стакан томатной пасты

- 1/3 стакана растительного масла

- 2-3 лавровых листа

- 3-4 зубчика чеснока

- соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

- Томатную пасту развести водой, чтобы ее консистенция напоминала нежирную сметану.

- Добавить специи и влить растительное масло, оставив немного для обжаривания моркови.

- Лук почистить и мелко порубить, добавить к остальным ингредиентам. Тушить получившуюся смесь на маленьком огне, пока лук не станет очень мягким.

- Морковь почистить и натереть на крупной терке. Помешивая, обжарить ее на оставшемся растительном масле. Это займет 4-5 минут. Влить немного воды и тушить до мягкости.

- Смешать томатную массу с морковью, добавить пропущенный через пресс чеснок.

- Переложить икру в жаропрочную посуду, накрыть фольгой и готовить в духовке при 150 градусах около 40-50 минут. Перед подачей остудить.

Читайте также, три рецепта десертов, которые подходят для рождественского поста.