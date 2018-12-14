Рождественский пост: три рецепта овощной икры [ Редактировать ]
Рождественский пост пройдет с 28 ноября 2018 года по 6 января 2019-го. В течение сорока дней церковный устав запрещает верующим употреблять любые продукты животного происхождения.
Икра из овощей готовится без добавления сливочного масла, поэтому идеально подходит для постного питания. Ее можно подавать вместе с тостами, лавашом или цельнозерновыми хлебцами.
Икра из свеклы
Ингредиенты:
- 1 крупная свекла
- 1 крупная морковь
- 1 крупная луковица
- 1 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. растительного масла
- ½ ч.л. лимонного сока
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Все овощи почистить и хорошо помыть.
- Натереть свеклу на морковь на крупной терке, лук измельчить.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить лук до прозрачности. Когда он станет мягким, добавить морковь и свеклу. Готовить, все время помешивая, на среднем огне в течение 5 минут.
- Добавить томатную пасту, соль, черный перец, влить лимонный сок. Готовить еще 5-7 минут. Снять с огня и дать остыть.
Постная грибная икра с овощами
Ингредиенты:
- 300 г шампиньонов
- 400 г моркови
- 1 маленький соленый огурец
- 200 г лука
- 120 г побегов молодой спаржи (можно заменить стручковой фасолью)
- 3 дольки чеснока
- черный молотый перец
- молотый кайенский перец
- соль
- 1/3 стакана растительного масла
Рецепт приготовления:
- Лук очистить и нарезать небольшими кубиками. Грибы произвольно нарезать. Морковь очистить и нарезать кружками. Спаржевые побеги разрубить на 4 части. Чеснок мелко порубить.
- Спаржу отварить в подсоленной воде в течение 2 минут, промыть под холодной проточной водой. Морковь тоже отварить до готовности и промыть. Откинуть овощи на сито.
- Налить в сковороду половину масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить оставшееся масло и грибы, готовить до испарения жидкости.
- Добавить отварную морковь, спаржу и мелко порезанный соленый огурец. Посолить, поперчить по вкусу. Готовить около минуты, помешивая. Остудить.
- Измельчить все ингредиенты с помощью блендера. Готовую закуску подавать вместе с хлебом.
Морковная икра
Ингредиенты:
- 1 кг моркови
- 500 г лука
- 1 стакан томатной пасты
- 1/3 стакана растительного масла
- 2-3 лавровых листа
- 3-4 зубчика чеснока
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Томатную пасту развести водой, чтобы ее консистенция напоминала нежирную сметану.
- Добавить специи и влить растительное масло, оставив немного для обжаривания моркови.
- Лук почистить и мелко порубить, добавить к остальным ингредиентам. Тушить получившуюся смесь на маленьком огне, пока лук не станет очень мягким.
- Морковь почистить и натереть на крупной терке. Помешивая, обжарить ее на оставшемся растительном масле. Это займет 4-5 минут. Влить немного воды и тушить до мягкости.
- Смешать томатную массу с морковью, добавить пропущенный через пресс чеснок.
- Переложить икру в жаропрочную посуду, накрыть фольгой и готовить в духовке при 150 градусах около 40-50 минут. Перед подачей остудить.
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