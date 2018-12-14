Американская поп-певица Майли Сайрус шокировала поклонников откровенным признанием. В недавнем интервью изданию The Sun исполнительница рассказала, что начала курить марихуану.

По словам певицы, вернуться к пагубной привычке звезду сподвигла собственная мама Тиш Сайрус.

"Мы немного покуриваем. Время от времени. Моя мама меня снова подсадила на это. Когда я работаю, стараюсь не курить, так как это не способствует высокому уровню продуктивности", - отметила певица.

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