НАТО и ЕС озвучили жесткую позицию по Косово [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также Европейский союз, отреагировали на решение парламента Косово о создании своей армии. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
В частности, Столтенберг выразил сожаление о том, что это решение было принято, несмотря на озабоченность, выраженную НАТО.
"Хотя вопрос о преобразовании Сил безопасности Косово в принципе должны решать в Косово, мы ясно дали понять, что этот шаг несвоевременен...С изменением мандата Североатлантическому совету теперь придется пересмотреть уровень взаимодействия НАТО с Силами безопасности Косово", - сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО по-прежнему поддерживает создание безопасной и надежной обстановки в Косово и стабильности на западных Балканах. Также он заявил, что все стороны должны обеспечить, чтобы сегодняшнее решение не привело к дальнейшему усилению напряженности в регионе.
"Я повторяю свой призыв к Приштине и Белграду сохранять спокойствие и воздерживаться от любых заявлений или действий, которые могут привести к эскалации. НАТО продолжает поддерживать спонсируемый ЕС диалог между Белградом и Приштиной как единственное долговременное политическое решение для региона", - подчеркнул он.
Европейский союз также поддержал заявление НАТО, что мандат Сила безопасности Косово "следует менять только путем всеохватывающего и постепенного процесса в соответствии с Конституцией Косово".
"Европейский союз ожидает, что Косово продолжит выполнять свои обязательства по первому соглашению, заключенному в Брюсселе в апреле 2013 года, и соглашениям по безопасности", - отмечается в заявлении ЕС.
Ранее мы сообщали, что безопасность в Черном море будет контролировать НАТО.
по теме
Атака в Азовском море: страны G7 выдвинули требование России
Страны "Большой семерки" потребовали освободить захваченные украинские корабли и моряков
Петро Порошенко зустрінеться у Брюсселі з Дональдом Туском
Сьогодні в переддень останнього цього року саміту глав держав і урядів Євросоюзу у Брюсселі президент України Петро Порошенко зустрінеться з главою Ради ЄС Дональдом Туском
Петро Порошенко зустрінеться з головою Ради Євросоюзу у Брюсселі
Сьогодні в переддень останнього цього року саміту глав держав і урядів ЄС президент України Петро Порошенко зустрінеться з головою Ради Євросоюзу Дональдом Туском у Брюсселі. Про це йдеться на сайті прес-служби Туска
Агрессия в Азовском море: санкции против России усилят
В понедельник, 10 декабря, сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает Европейский Союз (ЕС) и НАТО усилить санкции в отношении России после ее атаки на украинские корабли в Керченском проливе
У ЄС ухвалили рішення про санкції за організацію псевдовиборів на Донбасі
У розкладі зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО українського питання немає. Проте тема досі актуальна. Верховний представник ЄС із питань безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання заявила: зустрічатиметься з очільниками МЗС Росії та України
Псевдовибори на Донбасі: у ЄС ухвалили рішення про санкції щодо 9 осіб
Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про санкції щодо 9 осіб, відповідальних за організацію псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу. Затвердити перелік мають міністри закордонних справ ЄС наступного тижня