Биатлон. Хохфильцен: результаты мужской спринтерской гонки [ Редактировать ]
Фото: langrenn.com
Программу второго соревновательного дня в австрийском Хохфильцене открывала мужская спринтерская гонка.
Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Тингнес Бе практически не оставил шансов своим конкурентам и в нынешнем старте. Норвежец оказался единственным спортсменом в топ-5, у которого имеются в активе промахи. Тем не менее на лыжне младший из братьев Бе был бесподобен, обогнав ближайшего спортсмена, коим стал Мартен Фуркад, более чем на 30 секунд.
К слову, француз более чем достойно вернулся после провалов в Поклюке: стопроцентная точность в сочетании с неплохим ходом позволили семикратному обладателю Большого хрустального глобуса завоевать "серебро". Впрочем, таков исход вряд ли устроил самого Фуркада, отставание которого от Йоханнеса Бе стало еще больше и составляет уже 85 баллов. "Бронза" на счету немца Бенедикта Долля.
Из четырех вышедших на старт украинцев лишь двое сумели пробиться в субботний "пасьют". Речь идет об Артеме Приме и Дмитрие Пидручном, которые по праву на сегодняшний день считаются сильнейшими спортсменами в нашей сборной. Первый и вовсе мог рассчитывать на топ-10, не допусти б обидный промах на стрельбе стоя. От старта к старту набирает форму Пидручный, что не может не радовать.
Откровенно не задалась гонка у Сергея Семенова, блиставшего на предыдущем этапе. К двум промахам на огневых рубежах украинец добавил далеко не самый оптимальный ход, что в сумме вылилось в 90-е место.
Сложно даются гонки Виталию Кильчицкому. Роковой для спортсмена стала "лежка", на которой он не закрыл три мишени. Еще один промах на "стойке", и Виталий стал одним из "лидеров" гонки по точности стрельбы. Как итог, 102-я строчка финишного протокола из 106 вышедших на старт спортсменов. Согласно решению тренера, Кильчицкий пропустит несколько следующих этапов Кубка мира и отправится на Кубок IBU.
Спринт. Мужчины:
1. Йоханнес Тингнес Бе (0+1) 24:49,2
2. Мартен Фуркад (0+0) +8,6
3. Бенедикт Долль (0+0) +10,2
...
26. Артем Прима (0+1) +1:19,7
32. Дмитрий Пидручный (1+0) +1:30,2
90. Сергей Семенов (1+1) +3:06,2
102. Виталий Кильчицкий (3+1) +3:48,2
Напомним, ранее состоялась женская спринтерская гонка, ознаменовавшаяся провалом для украинских девушек.
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