Украинцев обстреляли на границе с Румынией [ Редактировать ]
На Буковине пограничники выстрелами остановили автомобиль с контрабандными сигаретами, который на большой скорости двигался в сторону границы с Румынией.
Об этом сообщили в пресс-релизе Черновицкого пограничного отряда, которое имеется в распоряжении "Укринформа".
"Нарушители не отреагировали на предупредительные выстрелы вверх и продолжали движение. Пограничникам спецподразделения "Дозор" пришлось стрелять по колесам легковушки. Автомобиль с литовской регистрацией остановили в тысячи метрах до государственной границы", - говорится в сообщении.
Пограничники подчеркнули, что водитель остановленного автомобиля был пьян, а его сообщники скрылись. В багажнике и салоне нашли четыре ящика с сигаретами, завернутые в черный полиэтилен.
"На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, проводятся следственные действия. Водителя вместе с автомобилем и товаром доставили в отделение инспекторов пограничной службы "Красноильск", на участке которого произошло правонарушение.
"В отношении 27-летнего водителя составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и злостное неповиновение представителям правоохранительных органов. Что касается сообщников задержанного, то сейчас продолжается их поиск", - сообщили в пограничном ведомстве.
Ранее мы сообщали, что в Украину не пропустили более тысячи россиян.
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