Сегодня народные депутаты от "Оппозиционного блока" Сергей Ларин, Нестор Шуфрич и Василий Нимченко пытались зарегистрировать в Министерстве юстиции депутатское обращение с требованием дать юридическую оценку и не допустить рейдерского захвата партии.

"Как Сопредседатель Политисполкома партии "Оппозиционный блок" я пришел сообщить в Минюст, что мне известно о том, что в субботу, 15 декабря готовится собрание наших коллег (по партии, - ред.), которое не имеет статуса съезда, потому что Политсовет не принимал решения о дате и месте проведения съезда, как этого требует Устав партии. Мы получили определение суда, которое запретило Министерству юстиции регистрировать любые изменения касающиеся партии "Оппозиционный блок". И сегодня, согласно закону, мы пытались зарегистрировать данное определение в Минюсте, чтобы иметь подтверждение, о том, что в Министерстве юстиции знают о происходящем и приняли его к исполнению", - рассказал журналистам Сергей Ларин.

Однако у входа в Минюст народных депутатов встретила охрана, сообщив о якобы сломанных турникетах.

"Это был просто цирк. То, с чем мы столкнулись, не вписывается ни в какие рамки. Увидев народных депутатов, начальник охраны начал куда-то звонить. Охранники в свою очередь сказали нам, что сломаны турникеты, и войти в здание невозможно", - рассказал Сопредседатель Политисполкома партии Сергей Ларин.

Он отметил, что в тюрьму проще зайти, чем в Минюст. "Госучреждение, которое должно заботиться о том, чтобы простой человек чувствовал себя защищенным, сегодня отгорожено турникетами, заборами и охраной", - добавил он.

Около 15-00, спустя два часа после всех этих перипетий, народным депутатам удалось зайти в здание, где они опустили свое обращение в ящик для писем.

По словам оппозиционного политика, сегодняшние события в здании Минюста еще раз подтверждают, что власть и "раскольники" из "Оппозиционного блока" – заодно. "Это доказательство того, что власть идет на любые уже очевидные нарушения, где-то даже абсурдные, чтобы просто не допустить выполнения законного решения суда и сохранения "Оппозиционного блока" единой партией. Будем это все конечно обжаловать, но сам факт", - сказал Сергей Ларин.