Национальный банк Украины, в канун новогодних праздников, выпустит сувенирную монету номиналом в пять гривен. Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

"На аверсе монеты на зеркальном фоне вверху надпись - Украина, под которой малый Государственный Герб Украины, в центре - три ангела; слева - год чеканки монеты 2018; внизу - номинал 5 гривен, по кругу - стилизованное изображение снежинок и звездочек; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа). На реверсе монеты изображен цветную рождественскую звезду - один из символов народного обряда колядования, древний символ солнца, огня и тепла, вокруг звезды надпись: "с Новым годом и Рождеством Христовым", - говорится в сообщении.

Дата введения в обращение - 17 декабря 2018 года.

Тираж сувенирной "новогодней монеты" - 50 тысяч.

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