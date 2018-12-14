Стрілянина в Страсбурзі: поліція затримала ще двох підозрюваних [ Редактировать ]
Французька поліція затримала ще двох осіб у справі про стрілянину в Страсбурзі. За даними видання Le Figaro, наразі під вартою утримують сімох підозрюваних у зв'язках зі страсбурзьким стрілком Шаріфом Шеккатом. Четверо з них - члени родини терориста.
Нагадаю, 11 грудня поряд з різдвяним ярмарком у Страсбурзі Шеккат відкрив вогонь зі стрілецької зброї, убивши трьох та поранивши 13 людей. За словами очевидців, нападник вигукував "Аллах акбар". З місця нападу йому вдалося втекти, втім напередодні правоохоронці вистежили його і вбили при спробі затримати.
Відповідальність за теракт взяла "Ісламська держава".
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