Французька поліція затримала ще двох осіб у справі про стрілянину в Страсбурзі. За даними видання Le Figaro, наразі під вартою утримують сімох підозрюваних у зв'язках зі страсбурзьким стрілком Шаріфом Шеккатом. Четверо з них - члени родини терориста.

Нагадаю, 11 грудня поряд з різдвяним ярмарком у Страсбурзі Шеккат відкрив вогонь зі стрілецької зброї, убивши трьох та поранивши 13 людей. За словами очевидців, нападник вигукував "Аллах акбар". З місця нападу йому вдалося втекти, втім напередодні правоохоронці вистежили його і вбили при спробі затримати.

Відповідальність за теракт взяла "Ісламська держава".