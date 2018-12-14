Канада пропонує продовжити в Україні військову місію UNIFIER [ Редактировать ]
Надіслати сигнал про подальшу підтримку України закликали уряд Канади тамтешні парламентарії. Вони запропонували продовжити в Україні військову тренувальну місію UNIFIER, мандат якої завершиться в березні наступного року.
Депутати закликали урядовців завчасно оголосити про продовження підтримувальних заходів. UNIFIER діє в Україні з 2015 року.
У межах тренувальної місії майже дві сотні канадських військослужбовців навчають українських вояків навичок ведення бою. За три роки вишкіл пройшли понад 10 тисяч українських військових.
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