UNIFIER діє в Україні з 2015 року

Надіслати сигнал про подальшу підтримку України закликали уряд Канади тамтешні парламентарії. Вони запропонували продовжити в Україні військову тренувальну місію UNIFIER, мандат якої завершиться в березні наступного року.

Депутати закликали урядовців завчасно оголосити про продовження підтримувальних заходів. UNIFIER діє в Україні з 2015 року.

У межах тренувальної місії майже дві сотні канадських військослужбовців навчають українських вояків навичок ведення бою. За три роки вишкіл пройшли понад 10 тисяч українських військових.