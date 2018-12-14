На Донбасі загинули двоє військових ЗСУ [ Редактировать ]
Двоє українських військових загинули на сході країни минулої доби. Кількість ворожих атак зросла більш ніж удвічі - до 22 обстрілів.
Окупанти застосували 120-міліметрові міномети поблизу хутора Вільний, на Луганському напрямку, та Водяного на Приазов'ї. По захисниках Мар'їнки, Красногорівки, Авдіївки і Гнутового били з бронетехніки та гранатометів.
За даними української розвідки, трьох бойовиків знищено, чотирьох поранено. Сьогодні зранку ворожі обстріли поновилися на приморській ділянці.
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