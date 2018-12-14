Кількість ворожих атак зросла більш ніж удвічі

Двоє українських військових загинули на сході країни минулої доби. Кількість ворожих атак зросла більш ніж удвічі - до 22 обстрілів.

Окупанти застосували 120-міліметрові міномети поблизу хутора Вільний, на Луганському напрямку, та Водяного на Приазов'ї. По захисниках Мар'їнки, Красногорівки, Авдіївки і Гнутового били з бронетехніки та гранатометів.

За даними української розвідки, трьох бойовиків знищено, чотирьох поранено. Сьогодні зранку ворожі обстріли поновилися на приморській ділянці.