Потужний вибух струсонув сьогодні вранці містечко Фастів на Київщині. Одна з п'ятиповерхівок у середмісті злетіла в повітря. Головною версією слідчих на цей час залишається вибух побутового газу. На місці аварії досі працюють рятувальники та слідчі. Мешканців нещасливого будинку евакуювали. З місця події маємо репортаж Катерини Сривкової.

"Ми на базарі були і слишали вибух сильнейший. У нас магазини под євровікнами, і стекла задрожали, і земля аж прям".

Десятий будинок по вулиці Садовій. О 9:20 потужний вибух тут ущент зруйнував квартири з третього по п'ятий поверхи одного з під'їздів. У багатьох помешканнях повибивало шибки та двері. Власники зруйнованих домівок у відчаї.

"Говорить не можу, вибачайте. Я просто не в стані".

"Я стірала на кухні белье, і як тіки виключилася в мене стіральна машина, зразу чую такий взрив. В мене даже вивалились стекла. У мене дочка живе в сусіднім під'їзді. В п'ятом. В них двоє дітей маленьких. Мій чоловік собрався, каже - в них потолок упав", - розповідає Наталія, жителька зруйнованого будинку.

У будинку зареєстровано 166 жителів. На щастя, більшості мешканців на момент вибуху вдома не було. Тож наразі відомо про одного постраждалого - це 31-річний чоловік. Ударною хвилею його відкинуло з п'ятого поверху на третій. Потерпілий у Білоцерківській міській лікарні, медики оцінюють його стан як задовільний. Ще двох - досі шукають у завалах. Людей не пускають навіть до вцілілих квартир.

"Опасно, а треба якось хоч вещі позабирать. Що могли, те й узяли. Головне - взяли одежу".

"Залучені і група кінологічних робіт, важка інженерна техніка, особовий склад. До того, як фахівці обстежать конструкції будівельні і зроблять свій висновок і нададуть рекомендацію місцевій владі, можливе там проживання. В двох під'їздах точно неможливе, а решту будинку обстежують фахівці", - говорить Олег Мельчуцький, перший заступник голови ДСНС України.

Для евакуйованих розгорнули пункт обігріву. Місцева влада наразі працює над тимчасовим розселенням людей. Запевняють: на вулиці у мороз не залишиться ніхто.

"Людям запропоновано дві лікарні, де вони мають можливість розселитися. Там гаряча буде продукти, піща, все інше", - говорить Олександр Терещук, голова Київської обласної державної адміністрації.

За попередніми даними, вибухнув побутовий газ. Над встановленням причин наразі працюють правоохоронці та вибухотехніки. Проте мешканці будинку кажуть: запаху газу не відчували.

"Ми живем на третьому поверсі. Жили. Прямо під епіцентром події. Запаху не було. Ми виходили за годину, навряд чи аж так він скопиться. Для того, щоб вибухнув газ, мають хоть якісь запахи бути", - розповідають Марина та Сергій, жителі зруйнованого будинку.

Повернутися додому найближчим часом - не сподіваються, навіть якщо експерти дозволять. Адже тепер жити у цьому будинку - неможливо.

"Да вы что, как? Свет отключен, газ отключен, Все. У нас индивидуальное отопление, поэтому все, квартира замерзает. Весь дом замерзает. Мой подъезд - с нами все кончено, однозначно. А весь дом - без газа, без света, без воды", - говорить Віталій Шаповал, житель зруйнованого будинку.

До аварійних робіт залучили майже 200 надзвичайників та півсотні одиниць спецтехніки - вони і досі працюють на місці події.