Бойовики ІДІЛ втратили останнє підконтрольне місто в Сирії [ Редактировать ]
Бойовики ІДІЛ втратили останнє підконтрольне місто в Сирії Хаджин. Його захопили курдські загони "Демократичних сил Сирії", як повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.
Підготовка до штурму останнього великого оплоту Ісламської держави тривала кілька тижнів. Свою підтримку сирійським повстанцям надали збройні сили США. Тепер у місті розпочато зачистку.
За словами командувача "Демократичних сил Сирії", в околицях Хаджина залишається іще майже 5 тисяч бойовиків ІДІЛ.
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