Тепер у місті розпочато зачистку

Бойовики ІДІЛ втратили останнє підконтрольне місто в Сирії Хаджин. Його захопили курдські загони "Демократичних сил Сирії", як повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Підготовка до штурму останнього великого оплоту Ісламської держави тривала кілька тижнів. Свою підтримку сирійським повстанцям надали збройні сили США. Тепер у місті розпочато зачистку.

За словами командувача "Демократичних сил Сирії", в околицях Хаджина залишається іще майже 5 тисяч бойовиків ІДІЛ.