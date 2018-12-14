Цю суму розділять між понад 150 людьми

Тим часом постраждалим та рідним загиблих в іншому теракті - у грудні 2016 року в Берліні - нарахували компенсації на загальну суму 3 мільйони 800 тисяч євро. Цю суму розділять між понад 150 людьми.

Нагадаю, 19 грудня 2016 внаслідок нападу на різдвяному ярмарку у німецькій столиці загинуло 12 осіб, понад сім десятків було поранено.

Окрім означеної компенсації, вдови, сироти та особи, що зазнали тяжких травм, отримають пожиттєву пенсію у розмірі від 140 до 730 євро.