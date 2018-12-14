У Німеччині нарахували компенсації постраждалим у теракті у 2016 році [ Редактировать ]
Тим часом постраждалим та рідним загиблих в іншому теракті - у грудні 2016 року в Берліні - нарахували компенсації на загальну суму 3 мільйони 800 тисяч євро. Цю суму розділять між понад 150 людьми.
Нагадаю, 19 грудня 2016 внаслідок нападу на різдвяному ярмарку у німецькій столиці загинуло 12 осіб, понад сім десятків було поранено.
Окрім означеної компенсації, вдови, сироти та особи, що зазнали тяжких травм, отримають пожиттєву пенсію у розмірі від 140 до 730 євро.
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