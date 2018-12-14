На Прикарпатті сніжить уже другий день. Випало понад 10 сантиметрів снігу. У Карпатах найближчими днями прогнозують лавинну небезпеку 1 та 2 рівнів. Автотраси подекуди стали непроїзними. Шляховики працюють цілодобово, розчищаючи дороги, втім кількість ДТП стрімко зростає.

На дорогах Прикарпаття через негоду автівки масово злітають у кювет. У Болехові не впорався із керуванням водій фури, яка перевозила свиней. Обійшлося без постраждалих. Тварин перевантажили в інший фургон. А у селищі Ворохта не розминулися лісовоз та легковик.

"Ось дана аварія. Людина розбила машину. А питати нема з кого. Людина просто не справилася із керуванням".

"Налипання мокрого снігу. Слизькість. На ділянці дороги між селом Татарів та Орохтою відбулася ДТП за участю грузового автомобіля та позашляховика. Через неналежне утримання дорожньої мережі", - говорить Василь Павлишин, старший інспектор Управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Івано-Франківській обл.

Загалом, як повідомляють у поліції, за добу на Прикарпатті сталося близько 30 аварій. Водії у всьому звинувачують шляховиків. Мовляв, погано чистять дороги.

"Ось така дорога із Татарова до Ворохти. Непосипана. Лід. Сніг паде. Ніхто не відповідає за ніякі дороги. Нічого у нас не робиться. До нас доїхати неможливо".

Та дорожники запевняють: працюють і вдень, і вночі. Вивели майже всю наявну снігоприбиральну техніку. Лише за останню добу використали майже п'ятсот тон посипного матеріалу і сто тридцять тон солі. Проблеми якщо і виникали, то через безперервну негоду. Підводить - і техніка.

"Техніка стара через що запізнення бо поламалася або потрібно ремонтувати. Вночі заїжджав на ДРП і цілу ніч ремонтували піскороскидач", - говорить Михайло Новосільський, заступник керівника Служби автомобільних доріг.

Якщо автошляхи державного значення чистять та посипають, то місцевого - майже не прибирають, - нарікають у соцмережах. Тим часом патрульні просять водіїв без потреби на дороги не виїжджати.

"Бути пильними, зважати на дорожню обстановку, на дорожнє покриття, маневреність автомобіля не дозволяє впевнено керувати автомобілем", - говорить Василь Павлишин, старший інспектор Управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Івано-Франківській обл.

Синоптики ж попереджають: сніжитиме на Прикарпатті до кінця тижня.