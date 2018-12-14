У Швейцарії збудують тестовий трек Hyperloop [ Редактировать ]
Перший у Європі тестовий трек Hyperloop збудують у Швейцарії. Будівництво розпочнуть у другій половині 2019 року - в комуні Колломбей-Мураз кантону Вале.
Випробувальна траса буде призначена для перевезення вантажів.
Як відомо, капсули в Hyperloop здатні пересуватися зі швидкістю до 1200 км на годину. Однак на ділянці у Швейцарії вона не перевищуватиме 900 км за годину.
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