Масштабні прориви у зношених мережах трапляються у Києві ледь не щодня, залишаючи багатоквартирні будинки та й цілі райони без опалення. Тож поки столиця чекає на обіцяний ремонт, ситуацію щоразу рятують аварійники. Один робочий день тих, для кого зима - найспекотніша пора року, бачили мої колеги.

Олександр Михайлович ремонтує теплові мережі вже майже 25 років. Його робочий день розпочинається о 8 ранку, а завершується о 8 ранку наступного дня.

"Буває, якщо взимку можемо і довше затриматися на час на два. Чтобы люди не мерзли, если большой прорыв много домов. Взимку дуже важко працювати, холодно, холодно, ми на улице работаем и очень холодно бывает", - говорить Олександр Коровай, слюсар теплових мереж.

Не зважаючи на тяжку фізичну працю, чоловік постійно жартує та сміється. Каже: без гумору - ніяк. Особливо зараз, коли роботи через край.

"Робота дуже важка, дуже важка і не благодарна. На самому початку було легше працювати набагато, труби були кращі, вже роки йдуть. Вони залізні. Проривів дуже багато, на 100 років вистачить тих проривів у нас", - говорить Олександр Коровай, слюсар теплових мереж.

Тож тепер часу на розмови у ремонтника майже немає.

"Все, мы начинаем работать".

Сьогодні Олександр разом із бригадою ремонтує черговий прорив труби. Каже що вона ще із шістдесятих років минулого століття. І таких по Києву більшість. Загалом 70% теплотрас столиці, а це майже 1900 кілометрів - у вкрай зношені.

"С начала отопительного сезона работниками компании "Киевтеплоенерго" устранено порядка 2386 аварийных повреждений. Ежесуточно комунальным предприятием устраняется около 50 повреждений", - говорить В'ячеслав Карачун, заступник директора структурного підрозділу Київських теплових мереж КП "Київтеплоенерго".

Наступного року компанія планує замінити 120 кілометрів теплотрас. Для цього будуть використовувати труби із спеціальною заводською ізоляцію, виготовлені за новітніми технологіями. Пояснюють: взимку проводити такі ремонти неможна. Адже люди надовго залишаться без тепла.

"В данный момент мы работаем только над тем что бы устранять аварийные повреждения. Аварійное повреждения проводяться непосредственно по тем технологиям, каким она была проложена", - говорить В'ячеслав Карачун, заступник директора структурного підрозділу Київських теплових мереж КП "Київтеплоенерго".

На цьому ж об'єкті бригада вже дісталася до труби, але щоб її залатати потрібно спершу відкачати воду. І поки інша служба буде це робити, у хлопців є кілька годин на перепочинок. А потім - знову до роботи. Сьогодні вони мають усунути ще один прорив.