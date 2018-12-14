Билеты на поезда подорожают дважды: когда и на сколько [ Редактировать ]
Акционерная компания "Укрзализныця" в 2019 году планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине.
Об этом говорится в пояснительной записке к консолидированному проекту финансового плана "Укрзализныци" на 2019 год, сообщает УНИАН.
Согласно документу, в 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%.
При этом, проектом консолидированного финансового плана "Укрзализныци" на 2019 год индексация тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении не предусмотрена.
Также, с 1 апреля запланировано повышение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом в международном сообщении в среднем на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.
В целом, "Укрзализныця" планирует перевезти 201 млн пассажиров, что больше ожидаемого результата 2018 года на 0,5% и меньше плана на 2018 год на 0,2%. Также "Укрзализныця" заложила в финплан повышение тарифов на грузовые перевозки на уровень индекса цен производителей по итогам 2018 года.
Так, с 1 февраля 2019 года повышение тарифа предусмотрено на 16,6%, с 1 апреля - на 2,5%, с 1 июля - на 5% и с 1 октября - на 7,5%.
"В расчете доходов от грузовых перевозок на 2019 год учтено совершенствование тарифной политики, а именно применение системы сближения классов тарифов (унификация тарифных классов) на перевозку грузов и применение единого правового поля для собственных вагонов, формирование равных тарифно-экономических условий для эффективной конкуренции между различными собственниками полувагонов, установления справедливой рыночной цены вагонной составляющей для полувагонов", – отмечается в пояснительной записке.
Ранее украинцев предупредили о задержке поездов.
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