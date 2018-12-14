Обязательный атрибут любого новогоднего стола - красная икра, которую любят и взрослые и дети. Но икра - продукт недешевый, поэтому многие ищут варианты, как сэкономить при ее покупке. Тем более, в интернете встречаются очень выгодные предложения. Чтобы выяснить, можно ли реально сэкономить при покупке красной икры, и оправдана ли такая экономия, Центр Независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" провел сразу два тестирования красной икры. Образцы были закуплены в сетевых супермаркетах, а также в специализированных интернет-магазинах по продаже красной икры, пишет "Обозреватель".

Результаты исследования оказались шокирующими: 7 из 10 образцов икры, закупленных в интернет-магазинах, оказались искусственным продуктом, то есть, вообще не являлись икрой лососевых рыб. И только 1 образец получил оценку "Отлично" - красная икра "Шаланда". По итогам тестирования красной икры, закупленной в сетях супермаркетов, ситуация гораздо лучше: оценку "Отлично" получили сразу 3 ТМ "Шаланда", "Камчадал" и "Спецпосол", а фальсификата выявлено не было.

Специалисты рассказали, как не купить подделку и сэкономить при покупке красной икры:

Не следует реагировать на "аттракционы невиданной щедрости" и покупать подозрительно дешевую икру. Настоящая лососевая икра не может стоить дешево. Предприимчивые продавцы продают под её видом желатиновую имитацию, зарабатывая на доверчивых покупателях сверхприбыли.

Не стоит покупать икру, заявленную как продукция Российской Федерации. Существует запрет на ввоз российской икры в Украину. Поэтому, покупая якобы российскую красную икру, покупатель в лучшем случае приобретает контрабандный товар, который хранится и транспортируется с нарушением всех правил, и может быть опасен для здоровья. В данном же случае вся продукция, якобы произведенная в РФ, оказалась вообще не икрой, а ее имитацией.

"Не покупайте красную икру без "опознавательных знаков" - этикетки с указанием производителя и полного состава. Это признак того, что продают подделку" - комментирует результаты тестирования Валентин Безрукий, руководитель Центра "Тест". Показательно, что все образцы, которые получили "отлично" по результатам тестирования, являются продукцией известных брендов. Производители, которые давно присутствуют на рынке, дорожат своей репутацией и несут ответственность за качество продукции.

Не стоит рисковать и покупать красную икру с рук или в интернет-магазинах, которые не имеют фактического адреса и не предоставляют сопроводительных документов. Иначе, в случае претензий, предъявить их будет просто некому.

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