Кинокритики назвали пять самых кассовых фильмов всех времен. Эти киноленты многократно окупили свой бюджет и стали самых прибыльными в истории кино, пишет "РБК-Украина".

"Мир Юрского периода" ($1,672 млрд)

"Мир Юрского периода" Колина Треворроу, продолживший серию фантастических фильмов "Парк юрского периода", вышел на экраны в 2015 году. Действие происходит на вымышленном острове Исла-Нублар спустя 22 года после событий первой ленты. Необычный парк развлечений с ручными динозаврами уже не пользуется былой популярностью. Кроме того, "Мир Юрского периода" был представлен в форматах IMAX и 3D, которые обеспечили более половины всей кассы. При бюджете $150 млн общие сборы составили $1,672 млрд.

"Мстители: Война бесконечности" ($2,046 млрд)

Новые "Мстители" братьев Руссо преодолели рубеж кассовых сборов $1 млрд еще до старта проката в Китае. Для этого потребовалось всего 11 дней. За первые прокатные выходные в России фантастический боевик взял 310 млн руб., а его мировые сборы превысили отметку $630 млн. Рекорд поставил и первый трейлер "Войны бесконечности": за сутки его посмотрели 230 млн раз. Картина 2018 года объединила почти всех персонажей, которые когда-либо появлялись в фильмах кинематографической вселенной Marvel. Здесь и Тони Старк, и Тор, и Доктор Стрендж, и даже герои "Стражей галактики". Не удивительно, что на создание картины был потрачен $321 млн.

"Звездные войны: Пробуждение силы" ($2,068 млрд)

Седьмые "Звездные войны" стали еще одной ожидаемой киноновинкой 2015 года, принесшей своим владельцам внушительный доход. С финансовой точки зрения этот эпизод считается самым успешным фильмом франшизы. Окупить вложенные в него $245 млн удалось еще до премьеры - за счет рекламных контрактов и предзаказов. Уже в первый день проката фильм Джеффри Абрамса установил рекорд по продаже билетов в США - в пятницу 18 декабря "Звездные войны" собрали $120,5 млн. А по результатам дебютного уикенда студия The Walt Disney заработала $528 млн, обойдя Universal Pictures с "Миром Юрского периода" более чем на $3 млн. После участия в фильме исполнитель главной роли Харрисон Форд получил звание самого кассового актера в истории. Совокупный доход за всю его карьеру составляет около $4,7 млрд. Общие сборы ленты на сегодняшний день - $2,068 млрд.

"Титаник" ($2,187 млрд)

Шедевр Джеймса Кэмерона долгое время оставался кассовым лидером мирового кинопроката. Огромным стал и производственный бюджет: на создание фильма потребовалось $200 млн. На тот момент идею вложить в мелодраму такую сумму считали безумной: фильм мог оказаться провальным. Однако "Титаник" смог многократно окупить эти средства - он находился в прокате целых 287 дней. В свой первый уикенд в декабре 1997 года картина собрала $28,6 млн, но уже к Новому году эта цифра перешагнула порог $100 млн. В 1998 году "Титаник" получил 11 статуэток "Оскар" и был назван лучшим фильмом 1997 года.

"Аватар" ($2,787 млрд)

Самым кассовым блокбастером в истории кинематографа в течение девяти лет остается "Аватар". Собрать с продажи билетов свыше $2,787 млрд пока не удалось ни одной кинокартине. Среди наших соотечественников фильм Кэмерона пользовался особенным успехом: Россия вошла в число стран, где "Аватар" получил самые высокие кассовые сборы. Только за первые 18 дней сумма выручки от показа составила $55 млн, а в дальнейшем выросла до $119,9 млн. Это произошло отчасти благодаря революционным для того времени цифровым 3D-технологиям. Несмотря на разницу в цене, за билетами на сеансы в трехмерном формате выстраивались очереди. Попасть на показ было трудно даже в ранние часы. Кроме рекордных доходов, история о вымышленном внеземном мире и пандорийцах принесла своим создателям три премии "Оскар".

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