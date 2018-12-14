Киев "замер" в масштабных пробках (карта) [ Редактировать ]
В Киеве сегодня вечером, 14 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
В частности, пробки образовались на мосту Метро, мосту Патона, Дарницком мосту и Южном мосту.
Кроме того, на левом берегу столицы движение осложнено на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе, проспекте Петра Григоренко, в районе станций метро "Дарница", "Славутич", "Осокорки".
На правом берегу Киева пробки образовались на Набережном шоссе, Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, ул. Набережно-Крещатицкой, ул. Луговой, на Подоле, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, ул. Большая Житомирская, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, на Лукьяновке, Большой Окружной дороге.
Напомним, синоптик шокировали прогнозом до конца недели.
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