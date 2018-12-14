Бейонсе Жизель Ноулз всемирно известная поп-исполнительница из США. Свою карьеру певица начала в составе девичьей группы Destiny's Child, которая имела оглушительный успех в начале 2000 годов. Позже Бейонсе решила покинуть группы и начать сольную карьеру.

Ее первый альбом Dangerously in Love имел ошеломительный успех - после первой недели от стал четырежды платиновым.

Бейонсе является не только королевой R&B, но и иконой стиля для многочисленных поклонников по всему миру. Мы собрали самые яркие образы американской исполнительницы.

Ранее Бейонсе назвали ведьмой и обвинили в убийстве.