В школе на детей обрушился потолок (видео) [ Редактировать ]
В оккупированном Крыму в одной из севастопольских школ во время перерыва обвалился потолок. Огромный кусок упал прямо детям под ноги, передает "Канал 24".
Так, обвал потолка случайно сняла одна из учениц, когда снимала, как после обильных осадков с потолка капает вода. На видео видно, что потолок чудом не задел детей, однако сильно их напугал.
Издания оккупированного Крыма отмечают, что после инцидента учителя призывали детей удалить фото и видео, чтобы они не попали в интернет. По словам школьников, также трещины на потолке появились в некоторых кабинетах.
Ранее в столичном метро обрушился эскалатор, мужчина лишился ноги.
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