На борту самолета нашли человеческое сердце (видео) [ Редактировать ]
В самолете американской компании "Southwest Airlines" нашли человеческое сердце, сообщает УНИАН.
Орган из Калифорнии в Сиэтл отправила некоммерческая донорская организация. Курьер должен был забрать орган, однако из-за халатности после приземления контейнер с сердцем забыли отгрузить, а лайнер отправили в Даллас.
Уже в воздухе пилот объявил, что вынужден развернуть самолет из-за сверхважного груза на борту. Орган таки удалось вовремя доставить в донорское хранилище, и теперь сердечный клапан пересадят пациенту.
Ранее мы сообщали, что в самолете смялся "нос" во время полета.
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