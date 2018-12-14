Замужество опасно для женщин - ученые [ Редактировать ]
Ученые из Университета штата Огайо пришли к выводу, что замужество подрывать здоровье женщин, пишет "Багнет".
Выяснилось, что в гетеросексуальных парах женщины не получают должной поддержки от своих партнеров. Специалисты установили, что "здоровье замужних гетеросексуальных женщин страдает сильнее всего по сравнению с женатыми гетеросексуальными мужчинами".
В гомосексуальных парах, по их словам, партнеры получают гораздо больше взаимной опеки и других знаков внимания.
Ранее мы сообщали, что здоровье Меган Маркл страдает от замужества.
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