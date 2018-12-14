Україна отримає 180 мільйонів євро на безпеку дорожнього руху [ Редактировать ]
Майже 180 мільйонів євро Україна отримає на безпеку дорожнього руху. Гроші дають Європейський інвестиційний банк та Банк реконструкції та розвитку.
Проект мають реалізувати у найбільших містах - Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та у Львові. Головна мета - зменшення аварійності та смертності на українських дорогах.
Нагадаю масштаб проблеми: тільки цього року в країні сталося більше 120 тисяч ДТП, в яких загинули більше двох з половиною тисяч людей.
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