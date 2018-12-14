Нацбанк очікує перший транш від МВФ за новою програмою вже до католицького Різдва, тобто до 25 грудня. Про це заявив голова банку Яків Смолій. Конкретну суму траншу він назвати поки не може, але відомо, що це буде не менше, ніж півтора мільярда доларів. Українське питання на порядку денному Ради директорів Фонду у наступний вівторок.

А наша влада, тим часом, робить останній необхідний крок, аби рішення Фонду щодо кредитування України було позитивним. Тарифи збільшуються. І цікаво, що цифри у платіжках у різних областях виростуть по-різному. Кому доведеться менше платити, а кому більше? Тарифний підрахунок у нашій довідці.

Нові тарифи під ялинку. Із січня всі українці платитимуть за комуналку більше. А от наскільки більше вирішують прямо зараз.

Схема наступна: в кожному місті теплоенерго разом із місцевою владою формують ціну. Потім передають її у Нацкомісію з регулювання енергетики та компослуг. І вже тут мають вирішити, наскільки фінансові апетити адекватні.

Для прикладу: Одеса. Там міська влада досі не затвердила тарифи. А все тому що цінові фантазії тепловиків і чиновників непомірні. Там хочуть підвищити вартість гігакалорії більш як на 50%! У НКРЕ давати на це добро відмовляються.

До речі, комісія засідала саме цього тижня. І затвердила розцінки 26 теплоенерго в 17 областях України.

І хоча в уряді обіцяли, що вартість опалення зросте не більше, як на 16% - насправді, як ми бачимо, подорожчання все ж відчутніше. І 18, і 19, і 20 відсотків. Серед цінових лідерів - Вінниця, Черкаси, Шостка, Хмельницький.

Доволі відчутним підвищення вартості буде у столиці. Майже на 23%. Це означає, що у лютому, приміром, мешканцям київської двокімнатки доведеться платити за опалення на 300 гривень більше.

Хоча є й неймовірні випадки - в одне з теплоенерго Дніпра понизило тариф!

А якщо створити комунальний рейтинг по містах, то виходить, що найдорожче тепло у Кропивницькому. Там вартість гігакалорії понад 1800 грн. А от найдешевше - у деяких районах Дніпра. Там гігакалорія удвічі дешевша!

Щодо електроенергії, до липня подорожчання не буде. Принаймні так обіцяють в НКРЕ. Адже й без того борги по комуналці уже більше 39 мільярдів гривень.