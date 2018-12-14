Квартири з третього по п'ятий поверх одного під'їзду зруйновані вщент

Вибух у Фастові Київської області. Все сталося сьогодні вранці. Обрушилася частина житлового будинку. Зруйновано і пошкоджено 27 квартир. Що стало причиною? Та чи є люди під завалами? З'ясовувала Катерина Сривкова.

"Ми на базарі були і слишали вибух сильнейший. У нас магазини под євровікнами, і стекла задрожали, і земля аж прям".

Це сталося ось тут. У містечку Фастів о 9 ранку. У житловому будинку прогримів потужний вибух. Квартири з третього по п'ятий поверх одного під'їзду зруйновані вщент. В решті помешкань - вибиті шибки і двері.

"Говорить не можу, вибачайте. Я просто не в стані".

"Я стірала на кухні белье, і як тіки виключилася в мене стіральна машина, зразу чую такий взрив. В мене даже вивалились стекла. У мене дочка живе в сусіднім под'єзді, в пятом. В них двоє дітей маленьких. Мій чоловік собрався, каже: в них потолок упав", - розповідає Наталія, мешканка зруйнованого будинку.

Загалом у цьому будинку зареєстровані 166 жителів. На щастя, більшості мешканців на момент вибуху не було вдома. Тож наразі відомо про одного постраждалого - це 31-річний чоловік. Ударною хвилею його відкинуло з п'ятого поверху на третій. Потерпілий - у лікарні. Його стан медики оцінюють як задовільний. Доля ще двох людей невідома. Є вірогідність, що вони під завалами.

"Обстежили повністю четвертий поверх, там не знайшли нікого. А там саме імовірне місце вибуху - це третій поверх. Залучені і група кінологічних робіт, важка інженерна техніка, особовий склад", - говорить Олег Мельчуцький, перший заступник Голови ДСНС України.

Мешканців не пускають навіть до вцілілих квартир.

"Два паспорта. І то слава богу, шо з собою були. І все, і нічого більше. Ніхто нічого не каже, що буде, коли хоть за вещами пустять".

"Опасно, а треба якось хоч вещі позабирать. Що могли, те й узяли. Головне - взяли одежу", - говорить Анна, мешканка зруйнованого будинку.

"- Вода нужна? - Пошли. Вода нужна всем".

Для евакуйованих людей розгорнули пункт обігріву. Місцева влада зараз думає, куди розселити мешканців. Запевняють: на вулиці у мороз не залишиться ніхто.

"Людям запропоновано дві лікарні, де вони мають можливість розселитися. Там гаряча буде продукти, піща, все інше", - говорить Олександр Терещук, голова Київської обласної державної адміністрації.

Чому стався вибух достеменно невідомо. Головна версія - вибух побутового газу. Хоча мешканці говорять, що запаху газу не відчували.

"Ми живем на третьому поверсі. Жили. Прямо під епіцентром події. Запаху не було. Ми виходили за годину, навряд чи аж так він скопиться. Для того, щоб вибухнув газ, мають хоть якісь запахи бути", - розповідають Марина та Сергій, жителі зруйнованого будинку.

Повернутися додому люди найближчим часом - не сподіваються. Адже тепер жити у цьому будинку - неможливо.

"Да вы что, как? Свет отключен, газ отключен, Все. У нас индивидуальное отопление, поэтому все, квартира замерзает. Весь дом замерзает. Мой подъезд - с нами все кончено, однозначно. А весь дом - без газа, без света, без воды", - говорить Віталій Шаповал, мешканець зруйнованого будинку.

Зараз на місці вибуху працюють майже 200 надзвичайників та півсотні одиниць спецтехніки.