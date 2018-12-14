Європарламент проголосував за важливу резолюцію для України. Документ масштабний і охоплює як внутрішню, так і зовнішню проблематику.

Головне - європейці засудили Росію за агресію проти України біля Керченської протоки та вимагають від Москви гарантувати свободу судноплавства в Азовському та Чорному морях. Закликають європейські держави ввести санкції проти Москви, якщо українські моряки не будуть звільнені. Також Європарламент засудив будівництво другого "Північного потоку".

Щодо внутрішньо-українських справ - в документі констатують проведення реформ. Проте, зазначають, що деякі з них супроводжуються значним урізанням соціальних виплат і зростанням цін. Судова система - прямо названа неефективною, корумпованою і політично залежною. Європарламент засудив напади на журналістів та активістів. І закликав українську владу покінчити з утисками меншин та інакодумців з боку радикальних націоналістичних організацій.