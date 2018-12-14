Люди не задоволені поправками до кодексу законів про працю

Протестували й угорці. В Будапешті теж дійшло до сутичок з поліцією. Там люди не задоволені поправками до кодексу законів про працю.

Тепер угорські працедавці можуть вимагати від робітників аж 400 годин понаднормової роботи щорічно. Протестанти вже назвали цей закон рабським.

Люди навіть намагалися взяти штурмом штаб-квартиру правлячої партії. Угорська влада поки відмовляється йти на поступки.