Криза в Британії! Прем'єрці Терезі Мей не вдається умовити навіть власних однопартійців підтримати угоду щодо "брекзиту". Звучить складно для нашого вуха - мовляв, ну що за чергова політична суперечка. Але ціна питання - дуже висока. І для самої прем'єрки, і для всіх британців. Якщо Лондон не погодиться на компроміс з Європою - Королівство втратить десятки мільярдів фунтів. Тему продовжить Світлана Чернецька.

Це - без перебільшення, найскладніший тиждень у кар'єрі британського прем'єра. Вона була за півкроку від відставки. Два роки тому, коли Тереза Мей переїжджала на Даунінг-стріт - вона розуміла, що легко не буде. Пані Мей очолила країну після брекзіту, який розділив Британію навпіл. І "зшити" країну прем'єру так і не вдалося. Це видно навіть на прикладі партії, яку очолює Мей. Дійшло до бунту і навіть голосування щодо вотуму недовіри. Пані Мей вдалося встояти, та перемога була гіркою.

"Я вдячна за суттєву підтримку, яку я отримала від колег. Але також я почула гучні та чіткі претензії від тих, хто не зміг мене підтримати. Я знаю, що і в Палаті Громад є занепокоєння, пов'язане з питанням ірландського кордону, і депутати не хочуть, щоб Північна Ірландія назавжди залишилась в ЄС", - заявила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Занепокоєння - це м'яко сказано. Через угоду з "брекзиту" прем'єру загрожує ще один вотум недовіри. Тепер уже від опозиції. Лейбористи хочуть відправити весь уряд у відставку.

І на тлі цих перипетій Тереза Мей поїхала до Брюсселя. Сподіваючись, на підтримку європейських колег. Але й тут на неї чекала поразка.

"Наші друзі з Великої Британії повинні сказати, що вони хочуть, а не запитувати нас, чого хочемо ми. Наші дебати зараз дещо розпливчасті, нечіткі, і хотілось би більше рішучості", - говорить Жан-Клод Юнкер, голова Європейської комісії.

У результаті Мей повернулася додому ще слабшою. Угоду з розлучення в нинішньому вигляді - британський парламент не підтримає. Тож поки країна рухається до "брекзиту" без домовленостей.

Тобто 29 березня Лондон та Брюссель просто розірвуть усі зв'язки. І вирулювати кризу будуть "на ходу" - в економічному хаосі.

Дедалі очевиднішим виходом - є новий референдум щодо "брекзіту". Тереза Мей досі була категорично проти. Але тепер, загнана в кут, може й змінити думку. Отже, цілком ймовірно, що Британія таки залишиться в ЄС.