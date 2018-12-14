Триває історія зі звинуваченнями СБУ намісника Києво-Печерської лаври. Цієї середи заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко заявив про планування провокацій проти надання церкві в Україні Томосу.

Мовляв, центром провокацій мала стати саме Києво-Печерська лавра. А гроші на їхню організацію - дали в Москві. І от сьогодні намісник лаври прокоментував ці звинувачення.

"Хочу вам сказати, що ніяких страйків на території Лаври не може бути. Ми тут молимося і ніяких мітингів, нічого не може бути. Я проти всякого саботажу, я не знаю ні з тої, не з тієї сторони. Я знаю, що всі Божі діти, я є громадянином своєї держави, сином своєї землі і ніколи не був на стороні тих людей, які стараються зробити провокації. Я ніколи не підтримував і сьогодні не підтримую любий виступ проти будь-якої людини. Тому що священник призваний молитися і приносити мир в суспільство", - заявив Митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Тим часом, Константинополь готується надати Україні Томос про автокефалію. Названа вже й конкретна дата - 6 січня, напередодні Різдва.

А вже завтра у Києві розпочнеться собор тих єпископів, котрі бажають об'єднатися у новій церкві. Братимуть участь більшість ієрархів київського патріархату та УАПЦ. Представники державної влади неодноразово обіцяли участь і деяких єпископів УПЦ. Та чи приїде хтось із них до Святої Софії невідомо.

Що вже точно відомо - почесним гостем собору буде президент України. А головуватиме представник Вселенського патріархату митрополит Галльський Еммануїл. Собор може тривати від кількох годин до кількох днів.

Учасники повинні будуть затвердити статут нової церкви та обрати предстоятеля, який згодом і отримає Томос. Голосування за предстоятеля має бути таємним. Правом голосу наділені не тільки вищі ієрархи, але й миряни та представники духовенства, яких єпископи зможуть взяти з собою на собор. Кандидатами у предстоятелі нової церкви не будуть очільники київського патріархату та УАПЦ Філарет і Макарій.

Отже, новин у найближчі дні буде дуже багато. І усі вони неодмінно позначаться на тому, яким буде і наступний політичний тиждень - останній пленарний у цьому році. Чого очікувати від української політики? Це тема для розмови з Юрієм Бойком.

- На завтра у Києві призначений об'єднавчий собор під проводом Константинополя. Ваш прогноз - чи спокійно мине цей день?

- Насправді це не об'єднавчий, а роз'єднавчий Собор, тому ще те, що діє сьогоднішній президент - це грубе втручання держави в справи релігії. Це порушення Конституції, тому що церква відділена від держави і повинна сама вирішувати свої вопроси: об'єднуватись, приймати устави, а не так, як сьогодні - діючий президент каже ця церква буде добра, йдіть туди, а хто в не йде, не того натравляють СБУ, те що було в вашому сюжеті. І я вважаю - це абсолютно хибний шлях, який веде до подальшого розколу в суспільстві. Розколу релігійного, розколу по церковному признаку і це дуже погано для країни. Я вважаю, що Петро Порошенко використовує церковну тему в своїй передвиборчій кампанії і це дуже погано для країни.

- Як ви сприймаєте звинувачення з боку СБУ проти намісника Києво-Печерської лаври? Чим взагалі може закінчитись ця справа?

- Я взагалі вважаю, що після, так званого, вбивства журналіста Бабченко до всієї інформації, яку дає СБУ треба відноситися з великим сумнівом. Я особисто знаю Владику Павла і вважаю, що він патріот і всі ці звинувачення - це жорсткий наклеп. Я не вважаю, що він є людина, яка створює загрозу для країни. Навпаки, він служе богові, служе країні і він користується великою довірою мірян.

- Чого очікувати від наступного пленарного тижня на тлі таких церковних подій? Чи можуть стати ще й церковні питання однією з тем обговорення у Верховній Раді?

- Безумовно, вони будуть використовуватися радикальною частиною парламенту, безумовно буде якась істерія. Але це буде тільки в стінах парламенту. Я сподіваюсь так, тому що люди вже розуміють, що діється, вже розуміють, що намагаються створити церкву, яка буде підпорядкована Константинополю. І Бог би з ним, якби вони створювали її самі - церковники, без участі представників держави. Так це діється як грубе порушення Конституції і люди все це розуміють. І міряни, і священники.