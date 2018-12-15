Стіна роздору: США наближаються до колосального бюджетного дефіциту [ Редактировать ]
Сполучені Штати наближаються до колосального бюджетного дефіциту - за підсумками цього року може виникнути недостача у трильйон доларів! Але навіть це зараз не найбільша проблема політичного Вашингтона та особисто Дональда Трампа. Трамп просто не може знайти собі вірних соратників! Плинність кадрів у Білому домі вражає. А ось опоненти президента США - навпаки, згуртовані.
Чи може це призвести до кризи в американській політиці та економіці? Розбирався Дмитро Анопченко.
Дональд Трамп воює на два фронти. На Південному - з нелегалами. І вдома - у Вашингтоні, на політичному полі бою. Де доводиться відбиватися одразу і від демократів, і від спецпрокурора Мюллера.
На мeжі із Мексикою президенту потрібно стримати потік мігрантів.
Та у столиці - війна не менше серйозна. Не просто бюджетна битва - боротьба за свої передвиборні обіцянки. Бо якщо їх не виконати - як на другий термін висуватися? У Білому домі переконані: поступатися не можна ні там, ні там. І дві проблеми - фінанси і міграція, міцно переплелися.
Конгрес зміг затвердити лише тимчасовий бюджет країни. До 21 грудня. Далі - цілковита невизначеність. Оскільки Дональд Трамп просить закласти в кошторисі Америки на будівництво стіни 5 мільярдів доларів. І ні центом менше.
"Стіна для нас вкрай потрібна. Іншими словами - дуже важливо гарантувати безпеку на кордоні. І ми зобов'язані про це турбуватися!", - заявив Дональд Трамп, президент США.
А на кордоні - що не день, то драма. Були й спроби штурму, і сутички, коли сльозогінний газ застосовували.
Згодом мігранти змінили тактику - щодоби невеликими групами намагаються пробратися на територію США. Тільки вчора чергова надзвичайна пригода: десяток людей таки перелізли через паркан - їх піймали вже на американському боці. І арешт для них не проблема! Спокійно здаються прикордонникам і одразу просять про притулок.
Ось Трамп і просить грошей, щоб швидше почати роботи - відгородившись від Мексики вже не тимчасовими парканами, а кам'яним муром. І цю битву йому потрібно виграти зараз - поки Конгрес на новорічні канікули не пішов. Бо вже в січні розклад сил зміниться. Тому президент дістав останній козир - мовляв, усе або нічого. Якщо не проголосуєте зараз - 21 грудня країна залишиться взагалі без бюджету.
Це страшне слово - "шатдаун" - завжди лякало мешканців Білого дому. Адже закриття федерального уряду по суті і главі держави не дає повноцінно працювати, і по рейтингу б'є. В історії Америки конгресмени так часто виторговували все, що хотіли - аби лише цей сценарій не реалізувався. І лише Дональд Трамп - виняток.
Переконує: якщо грошей на стіну не дадуть - він сам влаштує Америці "шатдаун". І впевнений, що прихильники його підтримають. А провину вдасться на противників - демократів - перекласти.
Запросивши їхніх лідерів до себе на переговори, Трамп навмисно влаштував перепалку при ввімкнених камерах.
"- Ми хоча б щодо одного повинні домовитися - не можна допустити закриття уряду через наші суперечки. А Ви цього хочете! Ви продовжуєте про це говорити!
- Ні-ні-ні! В останній раз - це ви спровокували шатдаун!
- Так ні ж! Двадцять разів.
- А потім ви швиденько все відкрили. Я не хочу робити те, що ви робили!
- Двадцять разів! Двадцять! Два десятки разів Ви заявляли -" я піду на закриття уряду якщо не буде по-моєму. Ніхто з нас цього не говорив!
- Хочете про щось дізнатися? Так, хочете? Звинувачуйте в усьому мене! Я вже все зрозумів.
- Так Ви це і сказали! Ви ж і сказали!
- Та зрозуміло із Вами все".
В інший ситуації конгресмени, можливо, і посприяли б. Бо ситуація на кордоні з Мексикою і справді - вибухонебезпечна. Табори біженців переповнені. Бракує і їжі, і ліків. Навіть місця просто неба вже немає, щоб розташуватися.
Але - не зараз. Адже по суті фінанси виділять не тільки на зміцнення кордону, а й на реалізацію передвиборчого плану президента. А цього його противники допустити не можуть.
"Цей шатдаун Трампа, цей напад, який він влаштовує, він не дасть йому стіну, а безліч беззахисних людей - постраждають, оскільки це все призведе до закриття уряду. Він сам визнав, що хоче цього! Складно навіть повірити, що таке може бути!", - заявив Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті.
Серед їхніх аргументів є й логічні - мовляв, цього року на "Стіну Трампа" вже виділяли 3 мільярди, але влада з них спромоглася витратити тільки 6%. Так навіщо просити ще, якщо вже отримані гроші освоїти не можуть.
Та зрозуміло й інше - політика тут куди важливіша за економіку. Ситуацію довели до того, що рівно за тиждень - робота держструктур і справді може бути паралізована. Бо якщо бюджету нема, їх заборонено фінансувати - і чиновників потрібно розпустити по домівках. Закриють і Держдеп, і Пентагон - залишивши тільки чергових. Навіть у Білому домі стане безлюдно.
Кому це принесе більше користі - Трампа чи його опонентам - незрозуміло. Але країні точно не буде на користь.
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