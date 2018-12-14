Ще одне питання, яке варто обговорити. Цього тижня відбулися збори політичного активу партії "Опозиційний блок". Були присутні делегати 16 обласних партійних організацій. Обговорювали - плани партійної меншості провести з'їзд "Опоблоку" цієї суботи, не зважаючи на те, що законного рішення про скликання з'їзду - немає.

Згодом ця історія перейшла в юридичну площину. Член політради "Опоблоку" нардеп Сергій Ларін подав позов до суду, який має зупинити рейдерське захоплення партії. Позов супроводжується заявою про забезпечення, яку суд задовольнив. Отже, відтоді і до моменту набрання законної сили рішенням суду по даній справі - забороняються будь-які зміни до установчих документів та відомостей про "Опозиційний блок", зокрема - зміна керівників, перереєстрація, тощо. Ця заява про забезпечення позову вже в Мін'юсті.

"О чем я просил Министерство юстиции? Я просил, что как народный депутат и как сопредседатель политисполкома партии "Оппозиционный блок" - что мне известно, что 15 числа, завтра, собирается собрание наших коллег, которые не имеют статус съезда, потому что политсовет не принимал решение о проведении съезда, о дате, о месте проведения - как сказано в уставе. И я написал это в минюст, чтобы они приняли какие-то меры. Минюст полностью ушел в игнор, ничего ни у кого добиться невозможно. Поэтому я пришел с письмом еще раз, чтобы я увидел, убедился, что они получили его. И принес ухвалу суда о том, чтобы запретить минюсту делать какие-то действия по регистрации несуществующего завтрашнего съезда", - заявив Сергій Ларін, народний депутат, член політради партії "Опозиційний блок".

Що ж, на такому тлі цікаво поглянути, як реагують виборці. Поки політики чубляться, українці слідкують за новинами. Як це відобразилось на рейтингах? Давайте подивимось.

Все більше українців визначаються зі своїми політсимпатіями.

Дослідження Київського міжнародного інституту соціології доводить, якби вибори відбулись у грудні, то першість у боротьбі за Верховну Раду отримала б "Батьківщина" з результатом більше ніж 23% (23,4%).

Друге місце - здобула б партія "Слуга народу" - 13 відсотків (13%).

Близька за результатом і "Опозиційна платформа - За життя" - їй віддають перевагу більше 11відсотків опитаних (11,3%).

Далі за даними КМІС йдуть БПП - більше 11 відсотків (11,2%), партія "Громадянська позиція" - 9 відсотків (9,1%) - та Радикальна партія Олега Ляшка - 8 відсотків (8%).

Примітно, що виборці майже позбавили підтримки "Опозиційний блок" - результат цієї сили був би у шість разів меншим за "Опозиційну платформу - За життя" - всього-на всього 2 проценти (2%).

Ці електоральні показники розраховані відносно тих виборців, котрі вже визначилися.

З 23 листопада по 3 грудня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів на замовлення клієнта всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2000 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4 ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років (1754 інтерв'ю, або 88% від загальної кількості, були проведені в період після 26 листопада, тобто після вчинення Росією агресії проти українського флоту). У Луганській і Донецькій областях опитували громадян тільки на території, що контролюється українською владою.

А ось дані ще одного опитування від Українського інститута соціальних досліджень імені Яременка та Центра "Соціальний моніторинг". За цими даними, у боротьбі за Верховну Раду перше місце може посісти також "Батьківщина" з результатом більше 20 відсотків (20,4%). Друге місце - партія "Слуга народу" - результат майже 13 відсотків (12,9%). Третє місце - "Опозиційна платформа - За життя" - понад 11 відсотків (11,6%).

Подолати прохідний бар'єр у 5% можуть також наступні політсили:

"Блок Петра Порошенка Солідарність" - більше 11 відсотків (11,6%)

"Громадянська позиція" - більше 11 відсотків (11,5%)

Радикальна партія Олега Ляшка - майже 8 відсотків (7,9%)

"Самопоміч" - 5,8 відсотка (5,8%)

Партія "Наші" - майже на рівні прохідного бар'єру (5,3%)

За даними цього опитування, у "Опозиційного блоку" без Юрія Бойка може бути підтримка на рівні двох відсотків (2,1%), і це значно нижче ніж прохідний бар'єр.

Продовжуємо розмову з Юрієм Бойком, засновником "Опозиційної платформи - За життя".

- Чи відбудеться завтра той з'їзд, який планує партійна меншість?

- Насправді люди повинні розуміти, що сталося. Наші виборці, вони просто вимагали, щоб ми об'єднались, я маю на увазі "Опозиційний блок", з усіма партіями, які розділяють наші позиції по примиренню і завершенню конфлікта за Сході, по відновленню економіки країни. І вони вимагали, щоб ми створили єдиний опозиційний фронт, який би на виборах переміг би сьогоднішній режим, відсторонив його, тому що цей режим довів країну до жебратства. І ми пішли на це об'єднання, відкинувши всі політичні, особисті амбіції. А частина "Опозиційного блоку", яка орієнтована на бізнес і Порошенка, вона відмовилась від цього. Але що саме погане, що вони пішли на відкритий конфлікт і намагаються захопити бренд "Опозиційного блоку", намагаються провести нелегітимний з'їзд і там виключили мене, інших наших колег. Насправді я вважаю, що це погано, але нічого критичного немає. Люди бачать, що ми об'єднуємось, що ми йдемо вперед, люди хочуть мати єдиний опозиційний фронт, який переможе на виборах. І соціологія показує, що ми були праві, що йдучи назустріч нашому виборцю, переступивши свої політичні і особисті амбіції, ми зробили крок до перемоги. Це головне.

- Дійсно, рейтинг залишків того "Опозиційного блоку" поки що нагадує статистичну похибку.

- Так і сталось би, тому що люди розуміють. Мене завжди питали наші виборці в регіонах - "що ви там робите, ви разом об'єднайтесь, відкиньте всі там чвари і йдіть вперед. І так ми і стали робити. А вони залишились там, з Порошенко і бізнесом. І люди теж це бачать, їх же не обманиш.

- Якщо повернутися до того, що наступний тиждень - пленарний, то на розгляді яких рішень ви будете наполягати? Взагалі що може стати головним результатом роботи Верховної Ради?

- Взагалі дивна ситуація - звалили 124 законопроекти на цей тиждень, зрозуміло, що левова частина залишиться без розгляду. Я скажу, що для нас буде принциповим. Ми проголосуємо за продовження мораторія на продаж землі. Ми проголосуємо за заборону вирубки лісів в Карпатах. Причому я розумію, що це буде закон тільки як сигнал, що неможна робити, тому що сьогодні йде вирубка навіть с тими законами. Ми проголосуємо закон про сільсько-господарську кооперацію - підтримаємо аграрієві. І я сьогодні зареєстрував законопроект 9403, який показує, яка економічно обґрунтована ціна на газ повинна бути для населення. Це буде закон для нас принциповий, а саме головне, що він буде принциповий і важливий на наших людей. Тому що от я вчора був в селі, в Фастовському районі: люди переходять масово з газу на дрова, вирубають свої сади і переходять на дрова. Це їх повернуло в минулий вік. В них забрали блага цивілізації. В нас газифікація, програма газифікації була - 67% селищ було газифіковано. Це була програма, я її виконував, коли був міністром і намагався зробити так, щоб більше газу отримали люди, тому ще це - цивілізація. А сьогодні вони вимушені самі відмовлятись, тому що не можуть сплачувати такі ціни на газ. І для нас буде принциповим прийняття закону, ми будем вимагати, щоб він був прийнятий, який покаже, що є обґрунтована ціна. Не популістські речі, а обґрунтована ціна на газ для населення.

- У найближчі дні Україна готується отримати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ. І задля цього вже прийняті конкретні рішення про збільшення тарифів в регіонах. Але умовою наступного траншу має стати ще одне підвищення тарифів вже після цього опалювального сезону. Чи вірите ви, що влада піде на ще одне збільшення тарифів? Та чи можна буде після виборів змінити отакі умови співпраці з МВФ?

- Зрозуміло, що можна. Не те, що можна, а треба буде переглядати і це є в моїй передвиборчій програмі. Неможливо виконувати всі вимоги МВФ. В нас є власна економіка, власна країна. І завдання уряду і влади не шукати кредит, а відновляти економіку і давати можливість жити країні за рахунок реального сектору. І це буде зроблено, тому що ми ніколи, я ж пам'ятаю власні переговори з МВФ. Я ніколи не йшов, коли був міністром, на підняття тарифів на газ, тарифів на електричну енергію так, як сьогодні вимагає МВФ. А сьогоднішній режим він практично несамостійний. Він тупо керується меморандумом, який самі підписали, взяли на себе зобов'язання, які залишають людей без грошей і не можуть від цього відказатись. А ми це змінемо.