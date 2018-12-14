Волонтерська стоматологія: майже триста українських військових отримали безкоштовну стоматологічну допомогу в Маріуполі [ Редактировать ]
Швидка стоматологічна допомога для військових. Столичні волонтери цього тижня вчергове приїхали лікувати зуби нашим бійцям на передовій. Автівки з мобільними стоматкабінетами уже побували у 5 прифронтових містах. Сьогодні працювали у Маріуполі. Тут безкоштовне лікування отримали десятки вояків Донецького прикордонного загону. Медики навіть провели кілька важких операцій. Такі поїздки волонтерів уже стали традицією - наступний виїзд на Донбас обіцяють у лютому.
"Это у нас 10 поездка. По состоянию на вчерашний вечер - мы лечили 160 солдатов. Пока продолжаются военные действия в Украине - я буду это делать, только на своих ресурсах. Мы обязаны, каждый из нас - обязан поддержать государство в такое тяжелое время", - говорить Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки.
"Це вперше до нас приїхала волонтерська допомога - стоматологія, з приватної клініки. Це дуже важливо, тому що зараз, в тяжкий час - у нас іде цілодобова служба. Часу на лікарів, особливо стоматологів , мабуть, найменше. Не вистачає часу. Тому вважаю, це потрібно і важливо", - говорить Олеся, військовослужбовець Донецького прикордонного загону.
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