У столиці підбили підсумки роботи нового Верховного суду України [ Редактировать ]
Рівно рік тому почав працювати новий Верховний суд України. Сьогодні в Києві підбивали підсумки. Голова суду Валентина Данішевська зазначила, що за цей час судді розглянули вже більше 80 тисяч справ. А всього на розгляді Верховного суду більше 150 тисяч.
Приблизно половину з них судді отримали у спадок від старої структури, тож вони не розглядалися роками.
"Ми хочемо, щоби люди почувалися захищеними в нашій державі. Щоб вони розуміли. що будь-який спір буде розглянутий неупередженим та незалежним судом. І ми хочемо, щоб довіра до суду та впевненість людей у справедливості повернулися якомога раніше", - заявила Валентина Данішевська, голова Верховного суду України.
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