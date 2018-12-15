За цей час судді розглянули вже більше 80 тисяч справ

Рівно рік тому почав працювати новий Верховний суд України. Сьогодні в Києві підбивали підсумки. Голова суду Валентина Данішевська зазначила, що за цей час судді розглянули вже більше 80 тисяч справ. А всього на розгляді Верховного суду більше 150 тисяч.

Приблизно половину з них судді отримали у спадок від старої структури, тож вони не розглядалися роками.

"Ми хочемо, щоби люди почувалися захищеними в нашій державі. Щоб вони розуміли. що будь-який спір буде розглянутий неупередженим та незалежним судом. І ми хочемо, щоб довіра до суду та впевненість людей у справедливості повернулися якомога раніше", - заявила Валентина Данішевська, голова Верховного суду України.