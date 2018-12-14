Тепер - усе можна вирішити за мить

Найкращий спосіб прибрати корупцію - унеможливити контакти між тими, хто може дати і хто хоче взяти хабар. Електронні системи у цьому - найефективніший інструмент. Чому? Давайте поглянемо на конкретні приклади.

Величезні черги, втрачені тижні та зіпсовані нерви. Ще не так давно оформити авто в Україні було справжнім випробуванням. Доводилося платити - або своїм часом, або грішми.

"Одним кліком вибираємо прізвище, реєструється. Далі на моніторах у сервісному центрі відображається номер чека, який викликає адміністраторів. Час отримання послуги залежить від навантаження".

Цей сервісний центр МВС на Кільцевій дорозі у столиці відкрили цього тижня. І таких в Україні вже 155. Замість черг - електронні квитки. А усі питання вирішують в одному вікні.

"Договір купівлі-продажу з особистими документами. Тобто паспортом і кодом, необхідно взяти з собою для первинної реєстрації автомобіля. Звернутися з документами до адміністратора", - повідомив Микола Рудик, начальник територіального сервісного центру МВС України.

Не більше години часу і свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки готові.

"Я сегодня пришел с документами. Пришел в сервис-центр - зарегистрировался, все как-бы понятно. 30-40 минут и документы уже получил", - розповідає Валентин Попков, водій.

Якщо авто не нове - на місці його одразу оглянуть експерти. Якщо все гаразд - машину теж оформлять за кілька годин. Водії кажуть: зі старою системою не порівняти.

"Я сюда приехал машинку переоформить. Мне нравится здесь очень. Пришел - талончик взял, на окошко высветился, расписался, сделали экспертизу машины, походил - попил кофеек. Пришел - получил тех паспорт, номер автомобиля. Я такой довольный", - ділиться враженнями В'ячеслав Руденко, водій.

"Уже пошла коррозия. Под уплотнителем она, скорее всего, остаточно большая и эту дверь уже нужно корректировать, восстанавливать".

Про усі кола бюрократичного пекла колишніх МРЕО Євген знає добре. Сам водій - вже багато років він професійно допомагає іншим в пошуку та оформленні авто. Каже: раніше аби підготувати документи, достукатися в МРЕО та вирішити усі питання могли піти тижні.

"Раньше нужно было обратиться в одно окошко. Потом в другое, оплатить одну квитанцию, третью. Это все искусственно затягивалось и превращалось в кошмар", - говорить Євген Білецький, керівник компанії з підбору авто Motorscout.

Тепер - усе можна вирішити за мить. А головне - без хабарів.

"С того момента как МРЕО стали сервисными центрами - услуга действительно превратилась в сервис, где во-первых действует принцип единого окна - человек обращается к одному администратору, с которым ведет работу до полного оформления. Всего один платеж - один администратор", - розповідає Євген Білецький, керівник компанії з підбору авто Motorscout.

Змінити звичку людей вирішувати все через "чорний хід" через хабар - головне завдання реформи МВС, - каже начальник головного Сервісного центру МВС.

"На сьогодні це відкриті прозорі офіси, електронна черга, де все прозоро, але щоб виключити людський фактор не на 90, а на 100% - треба все це переводити в електронну сферу", - говорить Владислав Криклій, начальник Головного сервісного центру МВС України.

Реформувати МРЕО почали три роки тому - із скасування так званої "довідки-рахунку".

"Довідка рахунок штучно створена була - для реєстрації перереєстрації. Наразі в наших центрах це роблять безкоштовно все. Обсяг цих довідок, які ми в 2015 вбили сягав 500 млн на рік - це гроші, які сплачували громадяни комусь", - говорить Владислав Криклій, начальник Головного сервісного центру МВС України.

Жодних рішал та хабарів. У Європі оформлення авто - максимально швидкий та простий процес. У Німеччині зазвичай авто купують у салонах. І більшість із них торгують не лише новими, а й вживаними машинами.

"Потрібна копія посвідчення особи, прописки, техпаспорт автівки і документ-підтвердження, що саме ти її купив, ось так він виглядає. Ще потрібно мати поліс автострахування, без нього ніяк", - говорить Тімо, житель Берліна.

Житель Берліна Тімо змінив не одне авто. Каже, користувався і послугами салонів, і оформлював сам і через посередників. Платити хабар, дарувати інспектору цукерки чи пляшку, аби пройти без черги - таке німцю взагалі не спаде на думку.

"Якщо ти купуєш машину в салоні - процедуру реєстрації беруть на себе представники салону. І ти забираєш авто вже з номерами і усіма необхідними дозволами. Якщо реєструєш сам, можна звернутися до фірми-посередника. Її представники зроблять усю паперову роботу у середньому за 30-40 євро. І все це - офіційно", - говорить Тімо, житель Берліна.

Уже скоро в Україні оформити авто можна буде через інтернет, обіцяють у МВС. А незабаром має запрацювати й електронний кабінет водія, де можна буде купувати чи продавати власний автомобіль. А в сервісному центрі - забрати номери і техпаспорт.