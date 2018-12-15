Один із найзагадковіших злочинів останнього часу. Отруєння чотирьох людей талієм у Києві. Один - постраждалий помер, бо йому не змогли вчасно поставити діагноз. Ще троє - у лікарні.

Хто наважився труїти людей високотоксичним металом? Це цілеспрямований злочин проти конкретних осіб чи випадкові жертви божевільного? Поки що відповіді на ці питання шукають слідчі. А от Євгенія Коваленко вже з'ясувала, що наша держава системно не готова до подібних викликів. Чому - дивіться далі.

Таких страшних мук не побажаєш навіть ворогу. Нестерпний біль у ногах та руках, немов тисячі голок пронизують кожну клітину.

"Пече сильно шкіра. Відчуття таке, ніби її по живому здирають з твого тіла", - розповідає Анатолій Каленюк, адвокат.

І зняти цей біль не можуть навіть найсильніші препарати. А потім у пацієнтів - випадає волосся і паралізує тіло. Це - симптоми отруєння талієм. Від якого за останні кілька місяців у Києві вже постраждало четверо людей.

Талій - надзвичайно токсичний. Його сполуки без запаху і кольору. Небезпечну речовину складно ідентифікувати, а ще складніше - вивести з організму. Ранні симптоми отруєння талієм часто плутають з вірусними захворюваннями. Смертельна отрута може всмоктуватись навіть через шкіру. Вражає нервову систему та внутрішні органи. І це вже ніколи не залишиться безслідним. Адже лише один грам талію може навіть убити людину.

А в тілі сина Володимира - 21-річного Максима виявили аж 80 грамів цієї речовини. Медики довго не могли встановити діагноз. Хлопцю щодня ставало гірше. Та лікарі прикутого до ліжка пацієнта просто виписали додому. Максим помер.

"Лікарі, які лікували, навіть говорили про те, що можливе отруєння, але все рівно при цьому продовжували лікувати неврологію", - розповідає Анатолій Каленюк, адвокат постраждалих від отруєння талієм.

Після смерті сина Володимир теж занедужав і потрапив у лікарню з такими ж симптомами. Це його й врятувало. Лікарі вчасно зробили аналізи і розпочали лікування. Антидотом. До речі, дістати його було непросто. Родичі Володимира замовляли за кордоном. Бо в Україні такі препарати не виробляють. Але їх повинні закуповувати на державному рівні. І раніше в нас були запаси універсальних протиотрут. Нині - немає.

"Оскільки це комерційно невигідно. І компанії, які торгують ліками, вони звичайно не підуть на те, щоб укладати великі гроші в реєстрацію. і потім закуповувати - не знаючи, чи хтось придбає", - розповідає Микола Проданчук, директор Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя.

Відтак, порятунок пацієнтів - клопіт самих пацієнтів.

"В Германии, получается стоит, грубо говоря, 1000 евро пачка. Тисяча евро пачка - это 10 дней", - говорить Володимир Білокінь, постраждалий від отруєння талієм.

Втім, навіть виявити смертельну отруту в організмі, особливо талій, це занадто складна задача для більшості українських лабораторій. Адже їм бракує якісного обладнання. І фахівців.

"Клінічне отруєння талію - дуже важко відрізнити від звичайного гострого респіраторного захворювання. і лікар, який бачить такого пацієнта, може запідозрити, але для цього треба мати великий досвід. Для цього потрібно мати відповідну можливість проконсультуватися у відповідних токсикологічних центрах, яких у нас на сьогодні, на жаль ,нема. А ті, що були, вони не функціонують", - розповідає Микола Проданчук, директор Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя.

Та все ж головне питання - як саме постраждалі отруїлися талієм? У Володимира - кілька версій. Талій його сину могли навмисно підсипати, наприклад, у каву в кіоску.

"Какой-то горький он был и какая-то там - типа как слизь какая-то такая была непонятная", - розповідає Володимир Білокінь, постраждалий від отруєння талієм.

Або підкласти речовину в машину. Загиблий Максим вчився в університеті і підробляв таксистом на власному авто, на якому іноді їздив і Володимир.

Ба більше, вже після смерті сина та госпіталізації батька - погано стало і другу родини. Який теж їздив у злощасній машині.

"Первый день при вдохе - как бронхит. На второй день это уже не бронхит, как 4 руки разрывают от солнечного сплетения. Мясо при вдохе. Это такая боль, живот снаружи печет весь", - розповідає Руслан Полянський, колега Володимира Білоконя.

Тож що це було: полювання на конкретних людей чи напади маніяка на випадкових жертв? У поліції розглядають різні версії. Та досі правоохоронці не провели всіх необхідних експертиз. Бо немає кому!

"Підбираються, підшукуються спеціалісти, які могли б ці експертизи провести. Тобто чисто кваліфікованих спеціалістів в системі МВС чи в інших структурах нема. Навіть звернулися до Міністерства надзвичайних ситуацій. Таких спеціалістів у них теж нема", - говорить Анатолій Каленюк, адвокат постраждалих від отруєння талієм.

Тим часом у справі загадкових отруєнь талієм з'явився ще один потерпілий!

"Мне очень трудно. Вот видите - рука. Вот она плохо держит. Часть моего тела я плохо чувствую. Грудь я уже очень плохо чувствую. Оно как отмороженное", - розповідає Вадим Кисельов, постраждалий від отруєння талієм.

Вадим працював у службі таксі. Він не був знайомий із родиною Білоконів. Та підозрює, що йому отруту теж могли підсипати в авто.

"Человек, который мог быть озлобленный. Ездить по городу, бросать пакетик. Рассыпать. Вы даже не увидите это", - говорить Вадим Кисельов, постраждалий від отруєння талієм.

Але ж де саме зловмисник міг узяти таку високотоксичну речовину, як талій?

Це - чи не єдина в Україні лабораторія в науковому центрі токсикології імені академіка Медведя, де буквально за кілька годин виявляють талій в організмі.

"На цьому приладі можна визанчати велику кількість елементів одночасно. В тому числі, токсичні елементи, токсичні метали і саме талій".

Науковці кажуть: звичайна людина дістати талій законно - не може ніде! Його немає у вільному продажі. Колись талій використовували як отруту для щурів, та згодом - заборонили.

"Сьогодні ще талій використовується в різних виробництвах спеціального оптичного скла, в різних виробництвах спеціальної кераміки", - говорить Микола Проданчук, директор Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя.

Та це - підзвітна речовина. І виносити талій з підприємств - суворо заборонено. Та все ж його можна знайти. Просто в полі чи лісі, або на стихійних звалищах токсичних відходів. Бо в нас - відсутній державний контроль за утилізацією хімічних речовин.

"Існує частина хімічних речовин, які не підконтрольні, які не знаходятьсяч на балансах, які покинуті. і які наслідки від потрапляння цих речовин в грунт, в повітря, воду. Незрозуміло, який коктейль з цього. Звичайно, що це захворювання і легеневі, і шкіри", - говорить Кирило Косоуров, голова Асоціації утилізаторів небезпечних відходів.

За словами експерта, більшість тендерів із утилізації небезпечних відходів виграють посередники, які взагалі не мають ліцензії. До того ж, в Україні відсутні технології для знищення деяких речовин.

"Що стосується талія, то така речовина взгалі до нас ніколи не потрапляла на утилізацію. Ми знаходили минулого року на Троєщині. Біля ТЕЦ є таке поле, ми знаходили там залишки хімічних речовин. З відповідним маркуванням - череп і кості", - каже Кирило Косоуров, голова Асоціації утилізаторів небезпечних відходів.

І на таку знахідку може натрапити кожен. І потім використати її в злочинних цілях. Талій - ідеальне знаряддя для вбивства. Останній масовий випадок був ще в Радянському союзі - 30 років тому. Працівниця шкільної кухні отруїла щонайменше 13 людей.

Тоді її засудили до розстрілу. Хто труїть людей у Києві зараз має встановити слідство. Та вже зрозуміло Україна не готова до таких смертельних викликів.