Для расследования причин взрыва в Фастове создана комиссия техногенно-экологической безопасности, в состав которой вошел также представитель Киевоблгаза. Об этом сообщает пресс-служба газового предприятия.

Отмечается, что после взрыва в доме в Фастове сотрудники Киевоблгаза обследовали внешнее газовое оборудование.

"Повреждений не обнаружено. Сотрудники ПАО Киевоблгаз осмотрели газовые колодцы и подъезды соседних жилых домов - утечки и взрывы газа отсутствуют", - отметили в пресс-службе.

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон.

По последним данным, под завалами ищут двух человек.