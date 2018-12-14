Взрыв в Фастове: для расследования происшествия создали спецкомиссию [ Редактировать ]
Для расследования причин взрыва в Фастове создана комиссия техногенно-экологической безопасности, в состав которой вошел также представитель Киевоблгаза. Об этом сообщает пресс-служба газового предприятия.
Отмечается, что после взрыва в доме в Фастове сотрудники Киевоблгаза обследовали внешнее газовое оборудование.
"Повреждений не обнаружено. Сотрудники ПАО Киевоблгаз осмотрели газовые колодцы и подъезды соседних жилых домов - утечки и взрывы газа отсутствуют", - отметили в пресс-службе.
Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон.
По последним данным, под завалами ищут двух человек.
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