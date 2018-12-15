Из-под завалов обрушившейся многоэтажки в Фастове Киевской области были извлечены тела мужчины и женщины. Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 21:45 из-под завалов здания в городе Фастов Киевской области получили 2 тела – мужского и женского пола. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ГСЧС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже дома" – говорится в сообщении.

По словам Главы ГосЧС на месте происшествия организован и развернут оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Возле обрушившегося здания развернуты два пункта обогрева, пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон. В Киевоблгазе заявили, что не нашли следов газа на месте взрыва.